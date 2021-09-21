"Sayısal Loto sonuçları" haftalık düzende her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günlerinde Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında canlı çekilişle belirlenmeye devam ediyor. Kazandıran numaraları doğru tahmin etmeyi başaran şans oyunu severlerin büyük ikramiye sahibi olduğu oyunda bugünkü MP TV canlı çekiliş için Milli Piyango Online aracılığıyla dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar, şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "20 Eylül MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (20 EYLÜL)

Milli Piyango Online ile 20 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile birlikte MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;