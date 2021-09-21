Son dakika: Beşiktaş’ın golleri için flaş yorum! Geceye damga vurdu....

Son dakika... Süper Lig'de lider Beşiktaş, 6. hafta karşılaşmasında evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Müsakanın ilk yarısını Beşiktaş, Montero ve Josef'in golleriyle 2-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık diliminde ise tartışmalı pozisyonlar da yaşandı. Beşiktaş'ın Larin ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmazken, Josef'in filelere gönderdiği gol de tartışıldı.