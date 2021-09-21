Son dakika: Beşiktaş’ın golleri için flaş yorum! Geceye damga vurdu....

Son dakika... Süper Lig'de lider Beşiktaş, 6. hafta karşılaşmasında evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Müsakanın ilk yarısını Beşiktaş, Montero ve Josef'in golleriyle 2-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık diliminde ise tartışmalı pozisyonlar da yaşandı. Beşiktaş'ın Larin ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmazken, Josef'in filelere gönderdiği gol de tartışıldı.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş'ın Larin ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Hakemin bu kararını yorumlayan Toroğlu, "Larin'in golü bana nizami geldi. Yeniden izlemek gerek ama bence gol geçerli sayılmayıldı" ifadelerini kullandı.
Mücadelenin en ilginç pozisyonu ise Beşiktaş'ın Josef'le bulduğu golde yaşandı.
Orta sahanın biraz ilerisinden Adana Demirspor ceza sahasına orta yapan Josef, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Batshuayi, Adana Demirsporlu savunma oyuncusu ve kalecinin çarpışmasıyla top boşta kaldı ve ağlarla buluştu.
Hakem Ali Palabıyık ilk başta faul kararı verse de VAR'dan gelen uyarı sonrasında golü geçerli saydı. Bu pozisyonu değerlendiren Toroğlu, "Beşiktaş'ın 2. golünde Adana Demirspor'un kalecisinin orada ne iş var? Savunma oyuncusu ile Beşiktaşlı futbolcu mücadeleye giriyor, kalecinin ne işi var.
Bence hakemin kararı doğru, biraz zor oldu ama golü vermeleri doğru karar. Bu pozisyon tam VAR'lık pozisyondu. Hakemler geç de olsa doğru kararı verdiler" dedi.
Beşiktaş'ın performansına da değinen Erman Toroğlu, "Türkiye şartlarında Beşiktaş iyi bir takım. Özgüvenli, iyi şeyler yapıyorlar. Avrupa'da göreceğiz.
Ajax ile çok önemli maça çıkacaklar. Ajax maçında epey bir şey belli olacak. Ajax maçı Beşiktaş'ın çizgi maçı olacak." şeklinde konuştu.