Son dakika: Falcao İspanya’da atmaya devam ediyor! Rayo Vallecano’ya 3 puanı getirdi

Geçtiğimiz hafta Getafe karşısında 71'de oyuna giren ve 81. dakikada golle buluşan Falcao, bu kez Bilbao karşısında 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Tecrübeli yıldız, 90+6'da attığı kafa golüyle takımına 3 puanı getirdi. Bu golün asistini ise bir dönem Beşiktaş forması giyen Bebe yaptı.