Son dakika: Falcao İspanya’da atmaya devam ediyor! Rayo Vallecano’ya 3 puanı getirdi

Son dakika... İspanya La Liga'nın 6. haftasında Atletic Bilbao ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.
San Mames'te oynanan zorlu mücadeleye Radamel Falcao damga vurdu. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İspanyol ekibi Vallecano'ya imza atan Kolombiyalı, çıktığı ikinci maçta da meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Maça hızlı başlayan Vallecano, 5. dakikada Alvaro Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Ciss'in 33. dakikada kendi kalesine attığı gol ilk yarının skorunu belirledi.
Falcao, 2 maçta yaklaşık 35 dakika sahada kalıp 2 gol atmayı başardı.