Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Falcao İspanya'da atmaya devam ediyor! Rayo Vallecano'ya 3 puanı getirdi
Giriş Tarihi: 22.9.2021 01:15 Son Güncelleme: 22.9.2021 01:21

Son dakika: Falcao İspanya'da atmaya devam ediyor! Rayo Vallecano'ya 3 puanı getirdi

Son dakika: Falcao İspanya’da atmaya devam ediyor! Rayo Vallecano’ya 3 puanı getirdi

Son dakika... Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Rayo Vallecano'ya transfer olan Falcao, çıktığı ikinci maçta da gol attı. Kolombiyalı yıldız, 90+6'da Atletic Bilbao karşısında meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımına 3 puanı getirdi. Falcao'nun golünde asisti yapan isim ise bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Bebe'ydi.

Son dakika... İspanya La Liga'nın 6. haftasında Atletic Bilbao ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

San Mames'te oynanan zorlu mücadeleye Radamel Falcao damga vurdu. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İspanyol ekibi Vallecano'ya imza atan Kolombiyalı, çıktığı ikinci maçta da meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Maça hızlı başlayan Vallecano, 5. dakikada Alvaro Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Ciss'in 33. dakikada kendi kalesine attığı gol ilk yarının skorunu belirledi.

Geçtiğimiz hafta Getafe karşısında 71'de oyuna giren ve 81. dakikada golle buluşan Falcao, bu kez Bilbao karşısında 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Tecrübeli yıldız, 90+6'da attığı kafa golüyle takımına 3 puanı getirdi. Bu golün asistini ise bir dönem Beşiktaş forması giyen Bebe yaptı.

Falcao, 2 maçta yaklaşık 35 dakika sahada kalıp 2 gol atmayı başardı.

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Son dakika: Falcao İspanya'da atmaya devam ediyor! Rayo Vallecano'ya 3 puanı getirdi
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