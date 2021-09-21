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Giriş Tarihi: 21.9.2021 07:22 Son Güncelleme: 21.9.2021 07:59

Son dakika: Galatasaray'daki Diagne gerçeğini SABAH Spor açıklıyor

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’daki Diagne gerçeğini SABAH Spor açıklıyor

Son dakika haberi... Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Alanyaspor maçında kadroya alınmaması Trabzonspor maçı öncesine dayanıyor. İşte Fatih Terim tarafından Alanyaspor maçı kadrosuna alınmayan Senegalli yıldızla ilgili gerçekler...

Alanya maçı öncesinde sosyal medya paylaşımı ile tartışma yaratan Diagne bu mücadelenin kadrosunda da yer almamıştı.

Fatih Terim, Senegalli oyuncu için "Hafta içi daha iyi çalışanları tercih ettim" yanıtını verirken SABAH SPOR bu olayın perde arkasını araştırdı.

Ortaya çıkan gerçek ise Diagne'nin disiplinsiz hareketi nedeniyle kadro dışı kalması. İşte detaylar...



SAAT 17.00 DİAGNE YOK!
Tarih 11 Eylül Cumartesi... Yer Florya Metin Oktay Tesisleri... Öğlen Florya'da Trabzonspor maçına yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştiren Galatasaray'da Trabzon yolculuğu için tesisten hareket saati 17.00 olarak belirlendi, herkes dinlenmeye çekildi.

Saat 17.00'ye yaklaşırken futbolcular teker teker otobüse binmeye başladı ancak Diagne ortalıkta yoktu.

Senegalli golcünün takımı bekletmesine sinirlenen Fatih Terim, 17:05'te takım otobüsünün havalimanına hareket etmesini istedi ve Diagne'siz Trabzon yolculuğu başladı.

Havalimanına Florya'dan özel aracıyla yetişen Senegalli oyuncu, burada takıma katıldı ancak Trabzonspor ve Lazio maçlarında süre verilmedi.

DİSİPLİNSİZ TAVIRLARI SÜRÜYOR
İlk 11'deki formasını Halil Dervişoğlu'na kaptıran 29 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından siyah ekran ve Halil'in babasını hedef alan garip paylaşımlar yapmaya başladı.

Disiplinsiz tavırları ile kredisini tüketen Diagne son Alanyaspor maçında kadro dışı bırakıldı.

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Son dakika: Galatasaray'daki Diagne gerçeğini SABAH Spor açıklıyor
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