Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yarışan isimler yeni haftanın mavi takım kaptanlığını kazanmak için kıran kırana mücadele verdi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen Tavuk Şiş yemeğini en iyi hazırlayan isim haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Böylelikle kırmızı takım kaptanı da belirlendi ve bu hafta dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele edecek mavi ve kırmızı takımlar da şekillendi. Bu son dakika detaylarıyla yarışmanın takipçileri MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım - kırmızı takım kaptanı kim oldu? sorularına yanıt aramaya başladı.
MasterChef 2021 son bölüm özeti, mavi-kırmızı takım kaptanları ve üyelerine ilişkin detaylar şöyle;
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde dün gece yapılan eleme gecesinde MasterChef Tunahan'ın yarışmaya veda etmesi sonrasında, bugün yeni haftanın mavi - kırmızı takım kaptanları ile üyeleri belirlenmiş oldu.
MasterChef Araz'ın ana kadroya dahil olması sonrasında Mehmet, Danilo ve Somker Şefin jüriliğinde yapılan kaptanlık oyununda Tavuk Şiş ürünü seçildi ve jüri şefler tarafından verilen süre içerisinde ana kadro yarışmacılarından yapmaları istendi.
Kritik kaptanlık oyununda jüri şeflerin verdiği sürenin tamamlanmasının ardından yapılan Tavuk Şişler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tek tek tadılarak değerlendirildi. Tadım ve değerlendirme safhasının ardından jüri şefler en başarılı 4 ismi çağırdı bu isimler Eren, Mert, Azize ve Sergen oldu.
Mehmet, Danilo ve Somer şefler 4 kişi arasından en başarılı ismin Azize olduğunu açıkladı ve bu haftanın mavi takım kaptanı Azize oldu. MasterChef Azize böylelikle hem ilk yarışmacıyı seçme hem de kırmızı takım kaptanını belirleme hakkına sahip oldu.
Mavi Takım kaptanı Azize, kırmızı takım kaptanı olarak Hamza'yı seçti ve bu haftanın kırmızı takım kaptanı da belirlenmiş oldu.
Bu etabın ardından her iki kaptan da ekip üyelerini hızlıca seçti ve haftanın kırmızı ve mavi takım üyeleri şöyle belirlendi;
MasterChef son bölümde mavi takım kaptanı Azize ile kırmızı takım kaptanı Hamza arasında düello yapıldı. Düello sonunda kazanan kaptan Hamza oldu ve takımına ilk oyunda avantaj kazandırdı.