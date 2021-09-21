Son dakika: Namağlup Beşiktaş Adana Demirspor karşısında! Süper Lig’de 26 yıl sonra zorlu mücadele...

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı hafta içi maçlarıyla devam ediyor. Bu sezon ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, 13 puanla lider konumda bulunuyor. Hafta sonu oynanan Antalyaspor maçında oldukça zorlanan Sergen Yalçın ve öğrencileri, karşılaşmayı 2-0'dan çevirerek 3-2 kazanmasını bilmişti.
Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti. Ayrıca 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, 5 puanla 15. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda Adana Demirspor maçı öncesi 6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor. Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Necip Uysal ile Mehmet Topal da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.
Savunma oyuncularının sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı ekipte stoper Welinton ise forma verilmesi halinde Adana Demirspor maçında görev alabilecek.
Üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle son lig maçında forma giyemeyen Valentin Rosier'in ise yarınki karşılaşmada oynaması bekleniyor.
26 YIL SONRA RAKİBİYLE KARŞILAŞACAK
İki takım 26 yıl 7 ay sonra karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile Adana Demirspor son olarak 11 Şubat 1995'ta karşılaştı. Adana'daki mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.