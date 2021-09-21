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Giriş Tarihi: 21.9.2021 18:27

Son dakika: Namağlup Beşiktaş Adana Demirspor karşısında! Süper Lig'de 26 yıl sonra zorlu mücadele...

Son dakika: Namağlup Beşiktaş Adana Demirspor karşısında! Süper Lig’de 26 yıl sonra zorlu mücadele...

Son dakika haberi… Süper Lig’in 6. haftasında lig lideri Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor’u ağırlıyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde oynadığı son maçta Antalyaspor karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atan siyah-beyazlılar, yoğun fikstürde fire vermek istemiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı hafta içi maçlarıyla devam ediyor. Bu sezon ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, 13 puanla lider konumda bulunuyor. Hafta sonu oynanan Antalyaspor maçında oldukça zorlanan Sergen Yalçın ve öğrencileri, karşılaşmayı 2-0'dan çevirerek 3-2 kazanmasını bilmişti.

Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti. Ayrıca 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, 5 puanla 15. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda Adana Demirspor maçı öncesi 6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor. Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Necip Uysal ile Mehmet Topal da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Savunma oyuncularının sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı ekipte stoper Welinton ise forma verilmesi halinde Adana Demirspor maçında görev alabilecek.

Üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle son lig maçında forma giyemeyen Valentin Rosier'in ise yarınki karşılaşmada oynaması bekleniyor.

26 YIL SONRA RAKİBİYLE KARŞILAŞACAK

İki takım 26 yıl 7 ay sonra karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Adana Demirspor son olarak 11 Şubat 1995'ta karşılaştı. Adana'daki mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.

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Son dakika: Namağlup Beşiktaş Adana Demirspor karşısında! Süper Lig'de 26 yıl sonra zorlu mücadele...
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