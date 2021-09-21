Son dakika: Namağlup Beşiktaş Adana Demirspor karşısında! Süper Lig’de 26 yıl sonra zorlu mücadele...

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı hafta içi maçlarıyla devam ediyor. Bu sezon ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, 13 puanla lider konumda bulunuyor. Hafta sonu oynanan Antalyaspor maçında oldukça zorlanan Sergen Yalçın ve öğrencileri, karşılaşmayı 2-0'dan çevirerek 3-2 kazanmasını bilmişti.