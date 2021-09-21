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Giriş Tarihi: 22.9.2021 06:39 Son Güncelleme: 22.9.2021 06:39

Son dakika: Olayların adamı Balotelli ortalığı karıştırdı! Sergen Yalçın ve yedek kulübesi ayaklandı...

Son dakika: Olayların adamı Balotelli ortalığı karıştırdı! Sergen Yalçın ve yedek kulübesi ayaklandı...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Beşiktaş maçta 3-0 öne geçmesine rağmen Adana Demirspor ikinci yarıda bulduğu gollere engel olamadı sahadan 3-3 berabere ayrıldı. Olayların adamı olarak bilinen Mario Balotelli attığı golden sonra Sergen Yalçın'a yaptığı hareket sonrası ortalığı karıştırdı. Sergen Yalçın, Balotelli transferini veto etmişti... İşte dün geceye damga vuran olayların ardından yaşananlar...

Maça yedek kulübesinde başlayan Mario Balotelli, 67'de oyuna dahil oldu. 79'da Beşiktaş filelerini havalandıran İtalyan oyuncu, sonrasında ise Beşiktaş yedek kulübesine doğru giderek yaptığı hareket ile ortalığı karıştırdı.

Golünün ardından Sergen Yalçın'a doğru, iki parmağını şakaklarına koyan Balotelli, ardından da Beşiktaş'ın hocasını eli ile işaret etti. Bu hareket sonrasında Beşiktaş yedek kulübesi ayaklanırken herkes birbirini sakinleştirerek ilk olayı savuşturdu. Balotelli bu hareketi sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.



EN SON MURAT ŞAHİN'İ KIZDIRDI

Maçın uzatmalarında gelen Adana Demir golü sonrasında ise Balotelli bir kez daha sahneye çıktı. Beşiktaş yedek kulübesinin faul itirazı yaptığı sırada yanlarından geçen ve yardımcı antrenör Murat Şahin'e doğru hareketlerde bulunan İtalyan oyuncu bu kez fitili ateşledi.

Siyah-beyazlılar, Balotelli'nin üzerine yürümek istedi, Adana Demirsporlu oyuncular ve teknik heyet buna engel olmak için araya girdi. Bu kez tepkiler kaleci Ferhat'a yönelirken soyunma odası koridorlarında da tartışmalar devam etti.



TRANSFERİNİ VETO ETMİŞTİ

Sergen Yalçın daha önce İtalyan oyuncuyu Beşiktaş'a istememiş ve sebebini de geçtiğimiz yıl ekim ayında "Hem yüksek maliyet hem de çok büyük problemler yaşamış, oynadığı hiçbir takımda uzun süre kalmamış. Ben istemiyorum" sözleriyle açıklamıştı. Ayrıca 2013'te yorumculuk yapan Yalçın, oyuncu için "Bu çocuğun beyni yok" demişti.



'BİR SÖZ, BALOTELLİ'YE REAKSİYON VERDİRDİ'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçın ardınan şöyle konuştu: "Balotelli'yi yanıma çağırdığımda oyuna konsantre olmasını söyledim. Attığı golden sonra skorun 3-3 olacağına inanmıştım. Kendisinin hareketi doğru değil. Ondan öncesinde yapılan açıklamalar da var, onlar da doğru değil. İletişim kanallarından belki de aldığı bir mesaj vardı. Bir söz, o şekilde reaksiyon vermesini sağladı" dedi.

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Son dakika: Olayların adamı Balotelli ortalığı karıştırdı! Sergen Yalçın ve yedek kulübesi ayaklandı...
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