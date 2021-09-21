Son dakika: Rizespor-Altay maçında alkışlar Erhan Çelenk’e! Gole giderken rakibi sakatlanınca...

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan 1 puanlı Çaykur Rizespor, sezona iyi başlayan 9 puanlı Altay'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını İzmir temsilcisi 44. dakikada Björkander'in golüyle 1-0 önde kapattı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Maçın ilk 45 dakikasına ise Baidou ile Erhan Çelenk arasındaki pozisyon damga vurdu.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Altay'ın önde pres yaptığı bir pozisyonda topu kontrolüne alan Çaykur Rizespor Baidou, sakatlanarak yerde kaldı. Rakibine pres yapan Erhan Çelenk ise Baidou'nun sakatlanmasının ardından topu bir anda önünde buldu.
Kısa bir süre topu süren Çelenk, rakibinin yere yattığını görünce kaleye yönelmekten vazgeçti ve topu taca attı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Gol atabilecek bir pozisyonda topu taca gönderen Çelenk, tribünlerde de alkış aldı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Rizesporlu taraftarlar, "Helal olsun sana" şeklinde tezahürat yaparken, Rizespor'un deneyimli yıldızı Gökhan Gönül de Çelenk'e sarılarak teşekkür etti.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)