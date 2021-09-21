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Giriş Tarihi: 21.9.2021 18:18

Son dakika: Rizespor-Altay maçında alkışlar Erhan Çelenk'e! Gole giderken rakibi sakatlanınca...

Son dakika: Rizespor-Altay maçında alkışlar Erhan Çelenk’e! Gole giderken rakibi sakatlanınca...

Son dakika... Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Altay karşı karşıya geldi. İlk 45 dakika Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona ererken müsabakaya damga vuran bir pozisyon yaşandı. Çaykur Rizesporlu Baidou'nun sakatlanmasıyla topu bir anda önünde bulan Altaylı Erhan Çelenk, gole gidebileceği bir pozisyonda rakibini yere yattığını görünce topu taca attı. Çelenk'in bu fair-play ruhuna yakışan hareketi Rizesporlu taraftarlardan alkış aldı.

Son dakika... Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan 1 puanlı Çaykur Rizespor, sezona iyi başlayan 9 puanlı Altay'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını İzmir temsilcisi 44. dakikada Björkander'in golüyle 1-0 önde kapattı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Maçın ilk 45 dakikasına ise Baidou ile Erhan Çelenk arasındaki pozisyon damga vurdu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Altay'ın önde pres yaptığı bir pozisyonda topu kontrolüne alan Çaykur Rizespor Baidou, sakatlanarak yerde kaldı. Rakibine pres yapan Erhan Çelenk ise Baidou'nun sakatlanmasının ardından topu bir anda önünde buldu.

Kısa bir süre topu süren Çelenk, rakibinin yere yattığını görünce kaleye yönelmekten vazgeçti ve topu taca attı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Gol atabilecek bir pozisyonda topu taca gönderen Çelenk, tribünlerde de alkış aldı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Rizesporlu taraftarlar, "Helal olsun sana" şeklinde tezahürat yaparken, Rizespor'un deneyimli yıldızı Gökhan Gönül de Çelenk'e sarılarak teşekkür etti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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Son dakika: Rizespor-Altay maçında alkışlar Erhan Çelenk'e! Gole giderken rakibi sakatlanınca...
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