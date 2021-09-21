ÖMER ÜRÜNDÜL: Geride bıraktığımız haftanın en iyi takımı Alanyaspor'du. Galatasaray'ı taraftarının önünde yenmek her şeyi açıklıyor. Şampiyon adaylarına baktığımızda da Trabzonspor çok iyi oynamasa da hanesine bir deplasman galibiyeti daha ekledi. Takımın şu anda görünen en büyük avantajı Avrupa kulvarında mücadele etmiyor olmaları. Zaten üç rakibinin bu hafta olan performanslarından da Avrupa maçlarının bu takımlar için ileride de ciddi sorunlar getireceği gün gibi belli oldu.