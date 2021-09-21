Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...
Giriş Tarihi: 21.9.2021 07:04 Son Güncelleme: 21.9.2021 07:18

Son dakika: Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Son dakika haberi... SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Ömer Üründül, Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncuların sergiledikleri düşük performansı tartıştı. Vitor Pereira ve Fatih Terim için çarpıcı ifadeler kullanan usta isimler, geride kalan 5 haftada en iyi takımların Beşiktaş ve Trabzonspor olduğu görüşünde birleşti. Ayrıca ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımımıza da övgüler yağdırdılar. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Ömer Üründül, Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncuların sergiledikleri düşük performansı tartışırken, Vitor Pereira ve Fatih Terim için çarpıcı ifadeler kullandılar. Usta isimler ayrıca geride kalan 5 haftada en iyi takımların Beşiktaş ve Trabzonspor olduğu görüşünde birleşti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

- Fenerbahçe ve G.Saray'da teknik direktörler Pereira ve Terim hedefte. Yenilgilerin faturasını hocalara mı kesmek gerekir?

Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

LEVENT TÜZEMEN: Terim'in maçtan sonra "Keşke rotasyon yapsaydım" pişmanlığı anlamsızdı. Büyük tecrübeye sahip Terim, böyle bir kararsızlık içinde olmamalıydı. Lazio maçında oyunu ve oyuncu grubunu nakış işler gibi yöneten Terim, Alanyaspor karşısında kararsız bir görüntü sergiledi. Florya'da kimin yorgun olduğunu tespit edip kadroyu dinlenmiş oyunculara göre kurmalıydı. Ayrıca Morutan'ı çıkaracağına forvet arkasına alıp oyun lideri olarak kullanmalıydı.

Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Aanholt'u sağ tarafa koyup Ömer'i sol beke çekme hamlesi G.Saray'ın yenilgisine neden oldu. Aanholt sol tarafta kalır, sağ bek olarak Alpaslan rahatlıkla oynayabilirdi. Halil yorgundu, keşke Mohamed 11'de başlasaydı. Mohamed girdikten sonra G.Saray, gol olabilecek 3 pozisyon buldu.

Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Pereira'nın son anda aldırdığı 4 oyuncudan Rossi, Berisha ve Meyer'e ısrarla yer bulmaya çalışması, tekere çomak sokmaya benziyor. Sezon başından beri Pereira, hiç hata yapmadı. Yorgunluğu bahane edip sırf kendi aldırdığı oyunculara yer açmasını rotasyon olarak görmüyorum.

Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

GÜRCAN BİLGİÇ: Oyunun kötülüğü, futbolcunun formsuzluğu, maç içinde yaşanan şanssızlıklar olabilecek şeyler. Bunlar her takımın başına gelir, aşılır veya aşılamaz ama bir takımın fizik olarak yeterli olmaması, maçın son bölümlerinde koşu kalitesinin düşmesi teknik direktörün sorumluluğundadır.

Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

İki hocayı da 'o oynasaydı-bu oynamasaydı' diye eleştirebiliriz, bunlar teknik seçimler. Onlar da kendi fikirlerini söyler, Fatih hocanın yaptığı gibi. Ama oyuncu grubunu koruyamıyorsa, fizik performans geri gidiyorsa bu matematiksel bir durumdur, önlem almaları gerekir.

Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

PEREİRA İLE TERİM FARKLI!

ÖMER ÜRÜNDÜL: Futbolumuzda sürekli geriye gidişin en önemli nedeni, takımlarımızın fizik gücünden uzak olmaları. Daha sezon başı, bir tane grup maçı oynamış takımlarda Sergen Yalçın ve Vitor Pereira abartılı rotasyona gittiler, Fatih Terim ise aynı kadroyu çıkardı. Tabii ki teknik direktörler eleştirilir. Ben Fenerbahçe maçını kritik ettim. Doğal olarak Pereira'yı takım tertibi ve maç içinde sürekli oyuncuların görev yerlerini değiştirmesinden dolayı eleştirdim.

Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

ALİ GÜLTİKEN: Pereira ile Fatih hocanın durumu farklı. Fatih hoca uzun dönemdir takımın başında ve sorumluluğu daha fazla. Eleştirileri de makul görmek lazım. Çünkü transferden kadro değişimine kadar her şeyin içinde ve camiayı, yönetimi, oyuncuları çok iyi tanıyor. Bu da beklentiyi artırıyor. Reaksiyonlar olacaktır.

Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Pereira ise yeni geldi, eski-yeni aslında. Türkiye ve camiayı biliyor. Sıkıntısı, yeni bir takıma yeni bir oyun düzeni oturtmaya çalışması. Ama bu çok da yerini bulmuş gibi değil. Kadro iyi ama işleyen sistem olmazsa herkes boşa çıkar.

Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

TRABZON İNATÇI, KARTAL GÜÇLÜ

- Süper Lig'de 5 hafta geride kaldı. Sizce şu ana kadar en iyi takım hangisi?

Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

GÜRCAN BİLGİÇ: En iyiler zaten en üstte. Hem Trabzonspor hem Beşiktaş çok doğru bir transfer politikası izleyerek eksiklerini planlı şekilde giderdiler. Bunun sonucunu da sahada görüyorlar. Çözüm üreten oyuncuları var, onları destekleyen bir sistem oluşturdular. Beşiktaş'ın 2-0'dan dönüşü, bir 'büyük takım' refleksidir. Oyuncu kalitesiyle direkt sonuca müdahale ettiler. Trabzonspor da inatçı ve vazgeçmeyen bir takım oldu. Sonraki haftalarda ikisinin birbirini kollamasını izleyeceğiz.

Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

LEVENT TÜZEMEN: Bu ligin en iyi takımı Trabzonspor. Oyuncu grubu birbiriyle iyi anlaşıyor. Herkes taşın altına elini koyuyor, Abdullah Avcı da yıldızlarla dolu grubu başarıyla yönetiyor.

Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş, açık ara ligin en iyi takımı. Geçen sezonun şampiyonu, zaten çok güçlü bir oyunu vardı. Şimdi üzerine Batshuayi, Pjanic ve Alex gibi üç ekstra oyuncu katıldı. Gücünü daha da perçinledi. Her türlü hamle şansı var. Ve şu anda durdurulması zor bir ekip. Trabzonspor'u da elbette buna ilave edebiliriz. Ama Beşiktaş farkını koruyor.

Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Geride bıraktığımız haftanın en iyi takımı Alanyaspor'du. Galatasaray'ı taraftarının önünde yenmek her şeyi açıklıyor. Şampiyon adaylarına baktığımızda da Trabzonspor çok iyi oynamasa da hanesine bir deplasman galibiyeti daha ekledi. Takımın şu anda görünen en büyük avantajı Avrupa kulvarında mücadele etmiyor olmaları. Zaten üç rakibinin bu hafta olan performanslarından da Avrupa maçlarının bu takımlar için ileride de ciddi sorunlar getireceği gün gibi belli oldu.

Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

YÜREKLERİYLE SAVAŞIYORLAR

- Ampute Milli Takımı, İspanya'yı 6-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Üst üste 2. kez kupayı kaldıran Ay-Yıldızlı oyuncular için neler söylersiniz?

Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Ampute takımımızın müthiş performansı gerçekten her türlü övgüye layık. Bilhassa başarılarının sürekli olması ve maçlar içerisinde üst düzey hırsları takdire layık. Hepsini alınlarından öpüyorum.

Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

GÜRCAN BİLGİÇ: Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Sahada sergiledikleri mücadele ve hırs gurur vericiydi. Göğsümüzü kabarttılar.

Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

LEVENT TÜZEMEN: Ampute Milli Takımı'nı canı gönülden kutluyorum. Fizik güce dayalı bir performans sergiliyorlar. Yürekleriyle oynayıp yürekleriyle savaşıyorlar. İkinci kez Avrupa şampiyonu olmaları inanmanın ve çalışmanın bir zaferidir. Bize bu gururu yaşatan oyuncuları tüm kalbimle alkışlıyorum.

Son dakika: Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

ALİ GÜLTİKEN: Muazzam bir başarı hikâyesi. Arkalarında ülkenin gücünü ve inancını hisseden bir oyuncu grubunun, neler yapabileceğini bize bir kez daha ispat ettiler. Hepsini hem takım hem de bireysel olarak kutlamak gerekir.

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Son dakika: Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...
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