Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST canlı yayın izle ile binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bugün dördüncü kez kapılarını ziyaretçilerine açan etkinlik için web sitesi üzerinden online kayıt yaptırılması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgilerin girilmesi gerekiyor. Etkinliği canlı yayın ekranı üzerinden takip etmek isteyenler ise araştırma yapıyor. Peki Teknofest nasıl ve nereden izlenir? İşte TEKNOFEST canlı izle!