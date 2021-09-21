Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TEKNOFEST canlı yayın izle: Teknofest nasıl ve nereden izlenir?
Giriş Tarihi: 21.9.2021 11:00 Son Güncelleme: 21.9.2021 11:04

TEKNOFEST canlı yayın izle: Teknofest nasıl ve nereden izlenir?

TEKNOFEST canlı yayın izle: Teknofest nasıl ve nereden izlenir?

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali Teknofest izle ekranı üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Yarışmaların, uçuş gösterilerinin ve çeşitli etkinliklerin yapılacağı organizasyonu canlı izlemek isteyenler sorgulamalarına hız kazandırıyor. 21 Eylül 2021 Salı günü saat 11:00’de açılış seromonisi gerçekleştirilecek olan Teknofest canlı yayın izle ekranı haberimizde yer alıyor. Peki Teknofest nasıl ve nereden izlenir? 2021 Teknofest izle ekranı ve tüm detaylar…

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST canlı yayın izle ile binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bugün dördüncü kez kapılarını ziyaretçilerine açan etkinlik için web sitesi üzerinden online kayıt yaptırılması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgilerin girilmesi gerekiyor. Etkinliği canlı yayın ekranı üzerinden takip etmek isteyenler ise araştırma yapıyor. Peki Teknofest nasıl ve nereden izlenir? İşte TEKNOFEST canlı izle!

TEKNOFEST İZLE!

Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali olan Teknofest, 21 Eylül - 26 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Teknofest canlı yayın ekranı üzerinden naklen yayınlanacak.

TEKNOFEST İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TEKNOFEST İZLE

TEKNOFEST CANLI YAYIN İZLE EKRANI

TEKNOFEST etkinlikleri https://www.teknofest.org/canli.php internet adresi ve Teknofest'in resmi YouTube adresi üzerinden canlı takip edilebilecek.

TEKNOFEST NE ZAMAN, NEREDE?

Teknofest 21 Eylül ile 26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Teknofest 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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