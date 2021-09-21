Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST canlı yayın izle ile binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bugün dördüncü kez kapılarını ziyaretçilerine açan etkinlik için web sitesi üzerinden online kayıt yaptırılması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgilerin girilmesi gerekiyor. Etkinliği canlı yayın ekranı üzerinden takip etmek isteyenler ise araştırma yapıyor. Peki Teknofest nasıl ve nereden izlenir? İşte TEKNOFEST canlı izle!
Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali olan Teknofest, 21 Eylül - 26 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Teknofest canlı yayın ekranı üzerinden naklen yayınlanacak.
TEKNOFEST İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TEKNOFEST etkinlikleri https://www.teknofest.org/canli.php internet adresi ve Teknofest'in resmi YouTube adresi üzerinden canlı takip edilebilecek.
Teknofest 21 Eylül ile 26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Teknofest 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.