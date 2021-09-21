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Giriş Tarihi: 21.9.2021 11:17 Son Güncelleme: 21.9.2021 11:17

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz yine sakatlandı!

AA
Trabzonspor’da Dorukhan Toköz yine sakatlandı!

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Süper Lig'de 126 gün sonra Kasımpaşa maçında forma giydi. Dorukhan, son 6 dakika kala girdiği oyunda yine sakatlık yaşadı. Karadeniz ekibinde, İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi Djaniny'den olumlu haber gelirken 3 oyuncu sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayacak.

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, iyileşip forma giydiği ilk karşılaşmada sakatlanarak tekrar şanssızlık yaşadı. Bordo-mavili takımın lig ve Avrupa'da oynadığı ilk 8 resmi müsabakada forma giyemeyen ancak düzeldikten sonra hafta sonundaki Kasımpaşa maçında 84. dakikada oyuna dahil olan Dorukhan, maç sonunda sakatlandı.

Ligde geçen sezon Beşiktaş formasıyla 15 Mayıs'ta Göztepe deplasmanında son dakikada oyuna giren Dorukhan, 126 gün sonra Trabzonspor formasıyla görev yaptığı Kasımpaşa maçında sahayı sakatlanarak terk etmek zorunda kaldı.

Sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem tespit edilen futbolcu, 10 gün sahalardan uzak kalacak. Dorukhan'ın İttifak Holding Konyaspor ve ardından Aytemiz Alanyaspor maçlarında görev yapamayacağı bildirildi.

Dorukhan, 6 dakika görev yaptığı bordo-mavili takımda tekrar sahalardan uzak kaldı.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Trabzonspor'da Dorukhan'ın yanı sıra Abdulkadir Parmak ve Trondsen'in sakatlıkları devam ediyor. Bu futbolcular da İttifak Holding Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Kasımpaşa maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın sol uyluk arka adalesinde grade 1 kas yaralanması tespit edildiği ve bu futbolcunun da 10 gün forma giyemeyeceği belirtildi.

DJANINY DÖNÜYOR!

Trabzonspor'un Galatasaray ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda forma giyemeyen golcü oyuncusu Djaniny Semedo'dan ise iyi haber geldi. Golcü futbolcunun takımla çalışmalara başladığı, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosunda yer alabileceği öğrenildi.

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Trabzonspor'da Dorukhan Toköz yine sakatlandı!
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