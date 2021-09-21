YKS ek tercih ücreti ile ilgili araştırmalar binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir. Üniversiteye yerleşmede ikinci tercih şansını deneyecek olan adaylar, YKS ek tercih ücretlerini tercih kılavuzunda yer alan bankalara yatıracaklar. Peki YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2021 YKS ek tercih ücreti hangi bankaya ne kadar yatırılır?