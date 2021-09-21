Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM ile 2021 YKS ek tercih ücreti hangi bankaya yatırılacak ve ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.9.2021 07:37 Son Güncelleme: 21.9.2021 07:38

YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM ile 2021 YKS ek tercih ücreti hangi bankaya yatırılacak ve ne kadar?

YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM ile 2021 YKS ek tercih ücreti hangi bankaya yatırılacak ve ne kadar?

ÖSYM tarafından YKS ek tercih kılavuzu yayınlanınca gözler ek tercih ücretine çevrildi. İkinci yerleştirmelerde herhangi bir kuruma kayıt hakkı kazanan vatandaşlar kayıtlarını 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapacak. Ek yerleştirme ücreti, hangi bankaya ne kadar yatırılacağını merak edenler YKS ek tercih ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki 2021 YKS ek tercih ücreti hangi bankaya ne kadar yatırılır? İşte YKS ek tercih ücreti 2021!

YKS ek tercih ücreti ile ilgili araştırmalar binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir. Üniversiteye yerleşmede ikinci tercih şansını deneyecek olan adaylar, YKS ek tercih ücretlerini tercih kılavuzunda yer alan bankalara yatıracaklar. Peki YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2021 YKS ek tercih ücreti hangi bankaya ne kadar yatırılır?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ İNTERNETTEN YATIRILIR MI?

YKS ek yerleştirme ücretleri internet bankacılığı ile yatırılabilmektedir. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Ek yerleştirme tercihleri 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ek yerleştirme ücreti 25 TL'dir.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ HANGİ BANKADAN YATIRILIR?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

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YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM ile 2021 YKS ek tercih ücreti hangi bankaya yatırılacak ve ne kadar?
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