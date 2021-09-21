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Giriş Tarihi: 21.9.2021 07:55 Son Güncelleme: 21.9.2021 07:55

YKS ek tercih ücreti hangi bankalara yatırılacak? Bu seneki 2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar ve kaç TL oldu?

YKS ek tercih ücreti hangi bankalara yatırılacak? Bu seneki 2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar ve kaç TL oldu?

YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından adayların erişimine açılmıştı. YKS ek tercihler 20 Eylül Pazartesi günü başlamış olup bilindiği üzere ilk yerleştirmede yerleşemeyen adaylar işlemlerini 23 Eylül’de belirtilen saat dilimine kadar tamamlayacaklar. Bu kapsamda; sürece yönelik pek çok detay dikkat çekerken YKS ek tercih ücreti de merak ediliyor. Peki; YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? 2021 YKS ek tercih ücreti hangi bankalara yatırılacak?

YKS 2.tercihler 20 Eylül'de başladı ve 23 Eylül'de son bulacak. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ise ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihlerin geçersiz sayılacağı biliniyor. Hal böyle olunca; adaylar "YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? 2021 YKS ek tercih ücreti hangi bankalara yatırılacak?" sorularına yanıt aramaya başladılar. İşte YKS ek tercih ücreti ve yatırılacak bankaların bilgisi.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

2021 YKS Ek yerleştirme tercihleri 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ek yerleştirme ücreti 25 TL'dir.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ İNTERNETTEN YATIRILIR MI?

2021 YKS ek yerleştirme ücretleri internet bankacılığı ile yatırılabilmektedir. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ HANGİ BANKADAN YATIRILIR?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

KİMLER EK YERLEŞTİRMEDE TERCİH YAPABİLİR?

1. 2020-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. 2020-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

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YKS ek tercih ücreti hangi bankalara yatırılacak? Bu seneki 2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar ve kaç TL oldu?
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