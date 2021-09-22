15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli mi? MEB 15 bin ek atama ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadrolu öğretmen olmak isteyen milyonlar, 15 bin öğretmen ataması müjdesiyle ilgili detayları inceliyor. Adaylar, MEB 15 bin ek atama ne zaman yapılacak diye merak ederken bakanlık 2021 atama takvimini yayınladı. 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan bilgisi de araştırmalar arasında yer aldı. İşte konuya ilişkin merak edilenlerin yanıtı.
ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarından görevlendirilmek üzere ataması yapılacak öğretmenlerin belirlenmesi için Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27 Eylül 2021 - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak.
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar 12 Kasım 2021-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları 27 Kasım 2021 tarihinde duyurulacak.
Öğretmen ataması tercihleri 21 Ocak 2022-26 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar tercih sonuçlarını 31 Ocak 2022'de öğrenebilecek. Öğretmen Atama Takvimi doğrultusunda yapılacak başvurularda 2020 ve 2021 KPSS puanları geçerli olacak.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
15 bin öğretmen atama boş kontenjan ve branş dağılımı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldığında detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.
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