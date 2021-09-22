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Giriş Tarihi: 22.9.2021 18:51 Son Güncelleme: 22.9.2021 18:51

22 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 22 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

22 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 22 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

Ülkemizde ve dünyada etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin corona virüsü son dakika başlığı altındaki haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgının ilk vakasından bugüne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan güncel Türkiye corona virüsü son durum tablosu verilerine göre, bugün koronavirüs testi yaptıran 29 bin 338 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Öte yandan bugünkü Türkiye vaka-vefat rakamları merak edilerek Sağlık Bakanlığı son dakika 22 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 22 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları.

22 Eylül koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü en son koronavirüs tablosu verilerini öğrenmek isteyenler "22 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yoğun şekilde yanıt aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA | 22 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

22 Eylül korona tablosu, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden henüz duyurulmadı. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları açıklandığında burada olacak...



21 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 338

VEFAT SAYISI: 260

İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 361

20 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 688

VEFAT SAYISI: 231

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 949

19 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 398

VEFAT SAYISI: 213

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 160

18 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 161

VEFAT SAYISI: 221

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 023

17 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 692

VEFAT SAYISI: 237

İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 197

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22 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 22 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları
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