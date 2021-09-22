Altın Ayakkabı Lewandowski’nin

Bayern Münih forması ile geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 41 gol atarak takımını sırtlayan RobertLewandowski, Altın Ayakkabı ödülüne kavuştu. Gerd Müller'in 40 gollük rekorunu da kıran 33 yaşındaki forvet, takım arkadaşlarına teşekkür ederken "Bu büyükonura erişebildiğimiçin çok mutluyum.Aileme, takım arkadaşlarıma,teknik ekibeve tüm Bayern ailesineteşekkürler. Onlarındesteği olmadan bunubaşaramazdım" ifadelerini kullandı. PSG forması giyen Lionel Messi'nin 6 kez ile en çok kazanan oyuncu olduğu ödülü Lewandowski ise ilk kez müzesine götürdü.