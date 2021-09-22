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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Altın Ayakkabı Lewandowski’nin

Altın Ayakkabı Lewandowski’nin
Bayern Münih forması ile geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 41 gol atarak takımını sırtlayan Robert Lewandowski, Altın Ayakkabı ödülüne kavuştu. Gerd Müller'in 40 gollük rekorunu da kıran 33 yaşındaki forvet, takım arkadaşlarına teşekkür ederken "Bu büyük onura erişebildiğim için çok mutluyum. Aileme, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve tüm Bayern ailesine teşekkürler. Onların desteği olmadan bunu başaramazdım" ifadelerini kullandı. PSG forması giyen Lionel Messi'nin 6 kez ile en çok kazanan oyuncu olduğu ödülü Lewandowski ise ilk kez müzesine götürdü.

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Altın Ayakkabı Lewandowski’nin
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