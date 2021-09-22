Son dakika: Altın fiyatları yükseliyor mu? 22 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Sabah saatleriyle beraber serbest piyasalardan gelen rakamlara göre bugün altın fiyatları güne yükselişle başladı. Haftanın üçüncü işlem gününde altının gram fiyatı 492 TL olurken öte yandan çeyrek fiyatı ise 800 TL olarak kaydedildi. Gerek yatırım gerekse hediye amacıyla bu yatırım aracını satın almak isteyen veya satmak isteyen vatandaşlar "22 Eylül bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve canlı rakamlar...