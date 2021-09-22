Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aşı randevusu alma ekranı: e-Devlet, e-Nabız ve MHRS üzerinden Kovid-19 aşı randevusu nasıl alınıyor?
Giriş Tarihi: 22.9.2021 15:49 Son Güncelleme: 22.9.2021 15:49

Aşı randevusu alma ekranı: e-Devlet, e-Nabız ve MHRS üzerinden Kovid-19 aşı randevusu nasıl alınıyor?

Aşı randevusu alma ekranı: e-Devlet, e-Nabız ve MHRS üzerinden Kovid-19 aşı randevusu nasıl alınıyor?

Aşı randevusu nasıl alınıyor sorusu, gün içerisinde en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, e-Devlet, e-Nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu alma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Aşı randevusu alma ekranı üzerinden isteğe bağlı olarak Sinovac ya da Biontech aşısı tercih ediliyor. Peki, koronavirüs aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? İşte, telefonla, e-Nabız, e-Devlet ve MHRS üzerinden aşı randevusu alma ekranı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ederken aşılama çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Bu doğrultuda, aşı randevusu alma ekranı üzerinde de yoğunluk oluşuyor. Bilindiği gibi, koronavirüs aşı randevusu alma sayfası üzerinde tercihe bağlı olarak Sinovac ya da Biontech seçiliyor. Aşı randevusu nasıl alınıyor sorusu da henüz Kovid-19 aşısı yaptırmamışlar taraıfndan merak konusu oldu. Peki, aşı randevusu nasıl ve nereden alınıyor? İşte, adım adım yapmanız gerkeenler ve aşı randevusu alma ekranı

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, ALO 182 ve MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor…

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün.

Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

AŞI RANDEVU TELEFONLA NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.

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Aşı randevusu alma ekranı: e-Devlet, e-Nabız ve MHRS üzerinden Kovid-19 aşı randevusu nasıl alınıyor?
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