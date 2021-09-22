Aslanlar gibi karşılama!

Galatasaray dünKayseri'ye giderken,sarı-kırmızılı kafileyiburada çok sayıda taraftarıkarşıladı. Meşaleler ve tezahüratlarlatakıma destek verenGalatasaraylı futbolseverlere,teknik direktör Fatih Terim deel sallayarak karşılık verdi.
DEPLASMANDA GOL OLDU YAĞDI
Galatasaray dış sahada oynadığı son 5 Süper Lig maçında rakiplere gol olup yağdı. Söz konusu beş maçta da en az ikişergolü rakip filelere gönderen sarıkırmızılılar,toplamda ise 12 golbuldu. Aslan daha önce Şubat- Nisan 2012 dönemi arasında 7 maçta maç başına en az 2 gol attığı bir seri yakalamıştı.