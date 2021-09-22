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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Aslanlar gibi karşılama!

Aslanlar gibi karşılama!
Galatasaray dün Kayseri'ye giderken, sarı-kırmızılı kafileyi burada çok sayıda taraftarı karşıladı. Meşaleler ve tezahüratlarla takıma destek veren Galatasaraylı futbolseverlere, teknik direktör Fatih Terim de el sallayarak karşılık verdi.

DEPLASMANDA GOL OLDU YAĞDI
Galatasaray dış sahada oynadığı son 5 Süper Lig maçında rakiplere gol olup yağdı. Söz konusu beş maçta da en az ikişer golü rakip filelere gönderen sarıkırmızılılar, toplamda ise 12 gol buldu. Aslan daha önce Şubat- Nisan 2012 dönemi arasında 7 maçta maç başına en az 2 gol attığı bir seri yakalamıştı.

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Aslanlar gibi karşılama!
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