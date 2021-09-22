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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Balotelli seviyesini gösterdi’

‘Balotelli seviyesini gösterdi’

Sergen Yalçın, İtalyan yıldızın kendisine yönelik hareketi için “Geçen sene bize gelememesinden dolayı mı böyle yaptı bilemiyorum. Onun için üzücü bir olay” ifadelerini kullandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesinin talihsizlik olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Çok enterasan oyunlar oynuyoruz. Özellikle 60'tan sonra düşüş ve mental sorunlar yaşamamız bize iki puana mal oldu. Futbol hafife alınacak bir oyun değil. Sert ve zor bir oyun. Çok daha konsantre olmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor kazanmak için. Bizim için talihsiz bir geceydi. Çıkarmamız gereken dersleri çıkaracağız. İki puan kaybettik ama telafisi olmayan bir müsabaka değil" dedi. Sergen Yalçın, Balotelli'nin hareketi için de "Direkt bana yaptı. İlk defa oyuncunun bir teknik direktöre hareket yaptığını gördüm. Hakem sarı kartla cezalandırdı. Balotelli benim muhatabım değil. Kendisiyle hiçbir zaman görüşmedim, konuşmadım. Neden böyle bir hareket yaptı bilemiyorum. Geçen sene bize gelemedi diye mi acaba? Benim adıma değil, onun için üzücü bir olay. Kendi seviyesini belli etti. Samimiyetsiz bir hareket" ifadelerini kullandı.

MAÇI NEDEN BİTİRMEDİNİZ?
Karşılaşmada 5 dakika uzatma verilirken Adana Demirspor'un 3. golü 90+7'de geldi. Bu duruma sinirlenen Sergen Yalçın, bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ve yardımcılarının karşısına geçerek, "Maçı neden 5 dakika sonunda bitirmediniz?" diyerek serzenişte bulundu. Deneyimli hoca, karşılaşmanın ardından konuyla ilgiyi soruya, "Hakeme neden uzattığını sordum. Sakatlıklardan dolayı olduğunu söyledi. Bununla ilgili yorum yapamam" cevabını verdi.

'STEFAN KUNTZ KIVIRTMASIN'
Milli Takım'ın başına getirilen Stefan Kuntz, "Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkaha attım. Oynadığım en iyi orta saha oyuncusuydu. Bu kadar başarılı olduğunu görünce gurur duydum, mutlu oldum" demişti. Alman çalıştırıcının bu sözlerine Yalçın'dan cevap geldi: "Kuntz benimle ilgili önce saçmaladı, sonra toparlamaya çalıştı. Bir şey söylemek istiyorsa direkt söylesin. Öyle kıvırtmaya gerek yok. Kimseyle diyaloğa girmiyorum, isteyen varsa da gireriz."

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‘Balotelli seviyesini gösterdi’
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