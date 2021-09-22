Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı, ön satış ne zaman olacak? 1903 Beşiktaş Token var mı ve fiyatı ne kadar?

Fenerbahçe'nin ardından şimdi de Beşiktaş token milyonlarca taraftar ve yatırımcının gündemindeki yerini aldı. Kripto para borsasına giren siyah beyazlı kulüp 600 milyon liralık kripto satışı için anlaşma sağladığı haberleriyle beraber gündeme "Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı, ön satış ne zaman gelecek, var mı ve fiyatı ne kadar?" şeklindeki sorularla taşındı. Henüz kulübün yaptığı resmi bir açıklama ise bulunmuyor. Peki, Beşiktaş fan token çıktı mı, ne zaman ön satışa çıkacak? İşte tüm detaylar...
BEŞİKTAŞ TOKEN NE ZAMAN ÇIKACAK?
Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş'ın da kripto para borsasında boy göstereceği bir süredir konuşuluyordu. Ancak henüz tarihle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
PİYASA DEĞERİ 600 MİLYON TL
Anlaşmaya göre piyasaya sunulacak olan Beşiktaş Token'ın toplam değeri 600 milyon TL olacak. Sözleşme şartlarından önemli bir maddesi uyarınca, tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi, ilk etapta Beşiktaş Token'ların bir kısmı satışı sunularak işleme açılacak. Söz konusu miktar 200.000.1903 adetle sınırlı olacak. Zaman içinde ise 600 milyonluk token satışı gerçekleştirilecek.
Öte yandan Beşiktaş taraftarlarının Beşiktaş 1903 Token'nin birçok avantajından faydalanacağı belirtildi.