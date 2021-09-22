Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı, ön satış ne zaman olacak? 1903 Beşiktaş Token var mı ve fiyatı ne kadar?

Fenerbahçe'nin ardından şimdi de Beşiktaş token milyonlarca taraftar ve yatırımcının gündemindeki yerini aldı. Kripto para borsasına giren siyah beyazlı kulüp 600 milyon liralık kripto satışı için anlaşma sağladığı haberleriyle beraber gündeme "Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı, ön satış ne zaman gelecek, var mı ve fiyatı ne kadar?" şeklindeki sorularla taşındı. Henüz kulübün yaptığı resmi bir açıklama ise bulunmuyor. Peki, Beşiktaş fan token çıktı mı, ne zaman ön satışa çıkacak? İşte tüm detaylar...