Beşiktaş’a çifte şok

Beşiktaş'in Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzalile Kanadalı forveti Cyle Larin, AdanaDemirspor maçında sakatlandı. İlk yarıdabir pozisyonda ağrı hisseden Larin, ikincidevrede devam etmek istemeyince oyundanalındı. Ghezzal da sol baldırından birsorun yaşayıp saha kenarına geldi. İki futbolcununda durumları bugün çekilecekMR'ın ardından netlik kazanacak.
ZEMİNE TAKILDILAR! Vodafone Park'ın zemini iki takımın da futboluna büyük zarar verdi. Zeminin kum-toprak fazlalığı oyuncuların bastığı anda havaya kalkmasına neden olurken, iki takım da pas trafiğiniyönetmektebüyük zorlukyaşadı.