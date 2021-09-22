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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Beşiktaş’a çifte şok

Beşiktaş’a çifte şok
Beşiktaş'in Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal ile Kanadalı forveti Cyle Larin, Adana Demirspor maçında sakatlandı. İlk yarıda bir pozisyonda ağrı hisseden Larin, ikinci devrede devam etmek istemeyince oyundan alındı. Ghezzal da sol baldırından bir sorun yaşayıp saha kenarına geldi. İki futbolcunun da durumları bugün çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

ZEMİNE TAKILDILAR!
Vodafone Park'ın zemini iki takımın da futboluna büyük zarar verdi. Zeminin kum-toprak fazlalığı oyuncuların bastığı anda havaya kalkmasına neden olurken, iki takım da pas trafiğini yönetmekte büyük zorluk yaşadı.

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Beşiktaş’a çifte şok
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