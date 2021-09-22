Beşiktaşlı aile bebeğine Josef Efe adını koydu! Josef de Souza ziyarete gitti

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, bir Beşiktaşlı taraftarın yeni doğan bebeğini hastanede ziyaret etti. Aile, yeni doğan çocuklarına Josef Efe adını koydu.

Josef de Souza, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 2020/21 şampiyonluğumuzdan sonra babasının benim onuruma adını verdiği Josef Efe bebeği ziyarete gittim. Göstermiş olduğunuz sevgiye teşekkür eder, küçük Josef'e ve ailesine çok sağlıklı bir yaşam dilerim. Tanrı onları korusun. Maşallah." ifadelerini kullandı.