Beşiktaş’ta Michy Batshuayi şoku! Altay maçında yok

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda dünkü maçta sakatlanan Rachid Ghezzal'dan sonra Michy Batshuayi de sakatlığı nedeniyle Cuma günü oynanacak Altay maçında forma giyemeyecek.
Belçikalı golcü, Adana Demirspor maçında 90+2'de yerini Güven Yalçın'a bırakmıştı.Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Altay ve Ajax maçında...
ALTAY MAÇINDA 8 EKSİK!
Beşiktaş'ta Batshuayi ve Ghezzal'ın yanı sıra sakatlığı süren Vida, Teixeria, N'Koudou, Necip, Mehmet Topal ile kırmızı kart cezalısı Rosier, İzmir deplasmanında görev yapamayacak.