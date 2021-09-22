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Giriş Tarihi: 22.9.2021 15:04 Son Güncelleme: 22.9.2021 15:19

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi şoku! Altay maçında yok

Beşiktaş’ta Michy Batshuayi şoku! Altay maçında yok

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçında dizinden sakatlık geçiren Michy Batshuayi, Altay maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda ayrıca Rachid Ghezzal da İzmir'deki karşılaşmada oynamayacak.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda dünkü maçta sakatlanan Rachid Ghezzal'dan sonra Michy Batshuayi de sakatlığı nedeniyle Cuma günü oynanacak Altay maçında forma giyemeyecek.

Belçikalı golcü, Adana Demirspor maçında 90+2'de yerini Güven Yalçın'a bırakmıştı.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Altay ve Ajax maçında...

ALTAY MAÇINDA 8 EKSİK!

Beşiktaş'ta Batshuayi ve Ghezzal'ın yanı sıra sakatlığı süren Vida, Teixeria, N'Koudou, Necip, Mehmet Topal ile kırmızı kart cezalısı Rosier, İzmir deplasmanında görev yapamayacak.

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Beşiktaş'ta Michy Batshuayi şoku! Altay maçında yok
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