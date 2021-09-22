Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonuçları ve kararları nelerdir?

Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleşiyor. Salgın sürecine ilişkin çok önemli kararların alındığı toplantının başlamasına kısa bir süre kala milyonlarca kişi "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Toplantıda bu hafta öne çıkan başlıklar arasında yüz yüze eğitim yer alacak. Peki, Koronavirüs bilim kurulu toplantısı sonuçları ve kararları nelerdir? Bakan Koca saat kaçta ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar...