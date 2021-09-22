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Giriş Tarihi: 22.9.2021 14:22

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonuçları ve kararları nelerdir?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonuçları ve kararları nelerdir?

Koronavirüs salgını sürecinde önemli kararların alındığı Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşiyor. Toplantının öne çıkan başlıkları arasında yüz yüze eğitim süreci yer alırken toplantının başlayacağı saatin yaklaşmasıyla birlikte “Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir?” soruları yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanı Koca’nın yönetimindeki toplantının ardından gelecek son dakika açıklamaları merakla bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman ve saat kaçta? Koronavirüs bilim kurulu toplantısı sonuçları ve kararları nelerdir? İşte merak edilen tüm o ayrıntılar...

Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleşiyor. Salgın sürecine ilişkin çok önemli kararların alındığı toplantının başlamasına kısa bir süre kala milyonlarca kişi "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Toplantıda bu hafta öne çıkan başlıklar arasında yüz yüze eğitim yer alacak. Peki, Koronavirüs bilim kurulu toplantısı sonuçları ve kararları nelerdir? Bakan Koca saat kaçta ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar...

BİLİM KURULU MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'İN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRECEK

Bugün toplanacak olan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek. Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in koronavirüs vakası görülen sınıflardaki karantina süreciyle ilgili önerisi de değerlendirecek.

Bakan Özer'in yaptığı öneriye göre temaslı olan öğrencilere velilerinin izniyle 7. günde PCR testi yapılacak.

SONUCU NEGATİF OLANIN YÜZ YÜZE EĞİTİMİ BÖLÜNMEYECEK

Sonucu negatif çıkan öğrenciler 14 günlük filyasyon süresini tamamlamaya gerek kalmadan yüz yüze eğitime dönebilecek.

Bilim Kurulu toplantısının online yapılması beklenirken özellikle eğitim camiasında gözler görüşme sonrasında yapılacak açıklama ve gelecek haberlere çevrildi.

Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Online yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonuçları ve kararları nelerdir?
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