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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Bitci, Karagümrük’ün tokenini çıkaracak

Bitci, Karagümrük’ün tokenini çıkaracak
Taraftar token platformlarından Bitci Teknoloji, Türk sporuna desteğine devam ediyor. Bitci, Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük'ün taraftar token partneri oldu. Karagümrük'ün adını taşıyan token projesi önümüzdeki günlerde iş birliğiyle hayata geçirilecek ve bu sayede kulübe de önemli bir gelir sağlayacak. Konuyla ilgili konuşan Bitci CEO'su Onur Altan Tan, "Bir Türk şirketi olarak, kendi geliştirdiğimiz teknolojimizi Türk takımlarının hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bitci, Karagümrük’ün tokenini çıkaracak
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