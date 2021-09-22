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Giriş Tarihi: 22.9.2021 07:40 Son Güncelleme: 22.9.2021 07:40

2021 MEB İOKBS sonuçları ne zaman açıklanır? Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 MEB İOKBS sonuçları ne zaman açıklanır? Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

25 Nisan’da yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle 5 Eylül tarihinde gerçekleşen İOKBS sınavı tamamlandı. Sınavın tamamlanması ile birlikte gözler bursluluk sınavı sonuçlarına çevrildi. İOKBS sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Söz konusu sınavda; soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek ve her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar hesaplanacak. Peki; bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuçları (Bursluluk sınavı sonuçları) ne zaman açıklanır?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği İOKBS sınavı MEB tarafından belirtilen tarihte tamamlandı. Sınava katılan öğrenciler ise şimdi bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak olan bursluluk sınavı sonuçları için de tarih belli oldu. Peki; MEB İOKBS sonuçları ne zaman açıklanır? Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sürece yönelik detaylı bilgiler.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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2021 MEB İOKBS sonuçları ne zaman açıklanır? Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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