Cinayet Süsü filminin konusu ve oyuncuları: Cinayet Süsü nerede çekildi? TV’de ilk kez ATV’de!

Cinayet Süsü, TV'de ilk kez bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Beyaz perdede olduğu dönemde oldukça sevilen ve dikkatleri üzerine çeken film, oyuncuları ile olduğu kadar konusu ile de beğenilmişti. Birçok ünlü ismin oyuncu kadrosunda yer aldığı Cinayet Süsü filminin yönetmen koltuğunda ise Ali Atay oturuyor.

CİNAYET SÜSÜ KONUSU VE OYUNCULARI

Son dönemin iddialı komedi filmlerinden olan filmi ilk kez izleyecek olanlar, Cinayet Süsü konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Cinayet Süsü filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer