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Giriş Tarihi: 22.9.2021 16:43

Cinayet Süsü filminin konusu ve oyuncuları: Cinayet Süsü nerede çekildi? TV'de ilk kez ATV'de!

Cinayet Süsü filminin konusu ve oyuncuları: Cinayet Süsü nerede çekildi? TV’de ilk kez ATV’de!

Son dönemin iddialı komedi yapıtlarından olan Cinayet Süsü, TV'de ilk kez bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Uğur Yücel'in yanı sıra Binnur Kaya ve Cengiz Bozkurt'un oyuncu kadrosunda yer aldığı Cinayet Süsü, bir grup dedektifin peşi sıra işlenen cinayetleri çözme hikayesini anlatıyor. Peki, Cinayet Süsü filminin konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte, ATV ekranlarında yayınlanacak Cinayet Süsü filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer

Cinayet Süsü, TV'de ilk kez bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Beyaz perdede olduğu dönemde oldukça sevilen ve dikkatleri üzerine çeken film, oyuncuları ile olduğu kadar konusu ile de beğenilmişti. Birçok ünlü ismin oyuncu kadrosunda yer aldığı Cinayet Süsü filminin yönetmen koltuğunda ise Ali Atay oturuyor.

CİNAYET SÜSÜ KONUSU VE OYUNCULARI

Son dönemin iddialı komedi filmlerinden olan filmi ilk kez izleyecek olanlar, Cinayet Süsü konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Cinayet Süsü filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer

CİNAYET SÜSÜ KONUSU NEDİR?

Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor. Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz.

Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla ilgilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme kaydedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için "suç uzmanı" Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili mi pes edecektir yoksa polisler mi?

CİNAYET SÜSÜ OYUNCULARI KİMLER?

Cinayet Süsü filminin oyuncu kadrosunda; Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür yer alıyor.

CİNAYET SÜSÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cinayet Süsü filminin çekimleri İstanbul'un farklı tarihi mekanlarında geçiyor. Film Galata, Mercan, Yedi Kule Zindanları, Büyük Han, Balat ve Fatih'te çekildi.

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Cinayet Süsü filminin konusu ve oyuncuları: Cinayet Süsü nerede çekildi? TV'de ilk kez ATV'de!
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