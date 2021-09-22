Messi, bu yaz eski kulübü Barcelona'da kalsaydı ve İspanyol devleri onu tutamayacakları için ücretsiz bir transferle ayrılmasına izin verseydi, İspanya'daki toplam kazancı aynı seviyede olduğu için kolayca Forbes'un en yüksek gelir elde eden (yılda 95.24 milyon sterlin.) futbolcusu olarak yerini koruyabilirdi.

34 yaşındaki Messi'ye geçen sezon Barcelona tarafından yılda 71 milyon sterlinlik bir sözleşme teklif edilmişti ancak Katalanlar geçen ay 1.15 milyar sterlinlik bir borcunu açıklamadan hemen önce gitmesine izin verdi.

Fakat Messi ve Ronaldo yeni takımlara imza atmalarına rağmen eski yıllarına göre daha az kazanıyorlar.

Ronaldo, bu yılın Mayıs ayında yayınlanan geçen sezonun listesinde Messi'nin hemen arkasındaydı ve cirolar dahil toplam 87.91 milyon sterlinlik bir gelir elde etmekteydi.

NEYMAR VE MBAPPE İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALIYOR

Messi'nin PSG takım arkadaşları Neymar ve Kylian Mbappe listede sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer alırken, Neymar Mayıs ayında yıllık 54,95 milyon sterlinlik yeni bir sözleşme imzalayarak Messi ile yaklaşık olarak aynı maaşı alıyor.

Ancak Neymar, sponsorluk ücretlerinde Messi'den biraz daha az para alıyor ve Brezilyalı bu kategoride 14.65 milyon sterlinlik bir kazanç elde ediyor.