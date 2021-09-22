Juventus'tan ayrılarak eski takımı Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo Premier Lig'e fırtına başladı. Manchester United ile oynadığı 3 maçta 4 gol Portekizli yıldız elde ettiği gelir sebebiyle de konuşuluyor.
RONALDO LİSTENİN BAŞINA GEÇTİ
Forbes'un en çok kazanan sporcular listesi belli oldu. Yayınlanan listede geçen sezon en çok kazanan futbolcu olan Lionel Messi, bu yıl Cristiano Ronaldo tarafından geçildi.
DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCUSU RONALDO
Portekizli yıldız Ronaldo, Manchester United'a transferinden sonra Messi'nin 80.5 milyon sterlinlik kazancına karşı 90.1 sterlin kazanarak dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu.
MESSİ İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ
Bilindiği gibi Messi'nin PSG'ye ve Ronaldo'nun da Manchester United'a transferinden sonra iki oyuncu da ciddi gelir elde etmiş ve aynı zamanda kulüplerin forma satışlarından dolayı yüksek gelirler elde etmesine neden oldu.
Geçen sezonun en çok kazanan futbolcusu olan Messi, Ronaldo'nun Manchester United'a geçmesi ve elde ettiği kazancı sebebiyle 2. sıraya geriledi.
51.5 MAAŞ İKRAMİYE + 41 MİLYON STERLİN SPONSORLUK GELİRİ
Ronaldo'nun Manchester United ile anlaşması, sponsorluk da dahil olmak üzere onaylardan gelmekle birlikte, maaş ve ek ikramiye olarak 51,5 milyon sterlin kazanacak.
Bu arada Arjantinli yıldız Messi, Ronaldo'dan daha yüksek bir maaş ve ikramiye gelirine sahip - yılda 54,94 milyon sterlin kazanıyor - ancak Ronaldo'nun yıllık 40 milyon sterlinlik sponsorluk gelirine kıyasla Messi, yıllık sponsorluk ödemelerinde yalnızca 25,6 milyon sterlin gelir elde ediyor.
Messi, bu yaz eski kulübü Barcelona'da kalsaydı ve İspanyol devleri onu tutamayacakları için ücretsiz bir transferle ayrılmasına izin verseydi, İspanya'daki toplam kazancı aynı seviyede olduğu için kolayca Forbes'un en yüksek gelir elde eden (yılda 95.24 milyon sterlin.) futbolcusu olarak yerini koruyabilirdi.
34 yaşındaki Messi'ye geçen sezon Barcelona tarafından yılda 71 milyon sterlinlik bir sözleşme teklif edilmişti ancak Katalanlar geçen ay 1.15 milyar sterlinlik bir borcunu açıklamadan hemen önce gitmesine izin verdi.
Fakat Messi ve Ronaldo yeni takımlara imza atmalarına rağmen eski yıllarına göre daha az kazanıyorlar.
Ronaldo, bu yılın Mayıs ayında yayınlanan geçen sezonun listesinde Messi'nin hemen arkasındaydı ve cirolar dahil toplam 87.91 milyon sterlinlik bir gelir elde etmekteydi.
NEYMAR VE MBAPPE İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALIYOR
Messi'nin PSG takım arkadaşları Neymar ve Kylian Mbappe listede sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer alırken, Neymar Mayıs ayında yıllık 54,95 milyon sterlinlik yeni bir sözleşme imzalayarak Messi ile yaklaşık olarak aynı maaşı alıyor.
Ancak Neymar, sponsorluk ücretlerinde Messi'den biraz daha az para alıyor ve Brezilyalı bu kategoride 14.65 milyon sterlinlik bir kazanç elde ediyor.
PSG'deki sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Mbappe, PSG'den 20.5 milyon sterlin maaş dahil olmak üzere sezon başına 31,5 milyon sterlin kazanıyor.
Mohamed Salah, Ronaldo'nun ardından Premier Lig'de en çok kazanan ikinci oyuncu ve Liverpool'un Mısırlı yıldızı yılda toplam 30 milyon sterlin kazanıyor ve bu ücretin büyük çoğunluğu maaştan geliyor. Salah listede 5. sırada yer aldı.
LEWANDOWSKİ 4. SIRADA YER ALDI
Bayern Münih'ten Robert Lewandowski 25 milyon sterlin kazancıyla listede altıncı sırada yer alırken, 37 yaşındaki Andres Iniesta, kendisine 22,7 milyon sterlin maaş ödeyen Japon kulübü Vissel Kobe için oynamasına rağmen dünyanın en çok kazanan yedinci oyuncusu.
LİSTEDE POGBA, GARETH BALE VE EDEN HAZARD DA VAR
Paul Pogba, 24,9 milyon sterlin ile ilk ona giren United takım arkadaşı Ronaldo'ya katılırken, Real Madrid'den Gareth Bale 23,4 milyon sterlin ile en çok kazanan İngiliz oyuncu oldu. Takım arkadaşı Eden Hazard 21,25 milyon sterlinle 10. Sırada yer aldı.
İŞTE O LİSTE...
|Futbolcu
|Kulüp
|Gelir (dolar)
|1
|Cristiano Ronaldo
|Manchester United
|125 milyon
|2
|Lionel Messi
|PSG
|110 milyon
|3
|Neymar
|PSG
|95 milyon
|4
|Kylian Mbappe
|PSG
|43 milyon
|5
|Muhammed Salah
|Liverpool
|41 milyon
|6
|Robert Lewandowski
|Bayern Münih
|35 milyon
|7
|Andres Iniesta
|Vissel Kobe
|35 milyon
|8
|Paul Pogba
|Manchester United
|34 milyon
|9
|Gareth Bale
|Real Madrid
|32 milyon
|10
|Eden Hazard
|Real Madrid
|29 milyon