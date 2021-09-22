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Giriş Tarihi: 22.9.2021 11:30 Son Güncelleme: 22.9.2021 11:50

Cristiano Ronaldo'dan Messi'ye bir gol daha! Ronaldo hepsini bir bir solladı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Cristiano Ronaldo’dan Messi’ye bir gol daha! Ronaldo hepsini bir bir solladı...

Manchester United’a transferi sonrası spor dünyasının en çok konuşulan isim Cristiano Ronaldo adından söz ettirmeye devam ediyor. Cristiano Ronaldo’nun dudak uçuklatan kazancı Lionel Messi’yi geride bıraktı. Yıllık kazançları dudak uçuklatan futbolcular listesinde kimler var? İşte Forbes’un listesinde yer alan en çok kazanan futbolcular...

Juventus'tan ayrılarak eski takımı Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo Premier Lig'e fırtına başladı. Manchester United ile oynadığı 3 maçta 4 gol Portekizli yıldız elde ettiği gelir sebebiyle de konuşuluyor.

RONALDO LİSTENİN BAŞINA GEÇTİ

Forbes'un en çok kazanan sporcular listesi belli oldu. Yayınlanan listede geçen sezon en çok kazanan futbolcu olan Lionel Messi, bu yıl Cristiano Ronaldo tarafından geçildi.

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCUSU RONALDO

Portekizli yıldız Ronaldo, Manchester United'a transferinden sonra Messi'nin 80.5 milyon sterlinlik kazancına karşı 90.1 sterlin kazanarak dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu.

MESSİ İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Bilindiği gibi Messi'nin PSG'ye ve Ronaldo'nun da Manchester United'a transferinden sonra iki oyuncu da ciddi gelir elde etmiş ve aynı zamanda kulüplerin forma satışlarından dolayı yüksek gelirler elde etmesine neden oldu.

Geçen sezonun en çok kazanan futbolcusu olan Messi, Ronaldo'nun Manchester United'a geçmesi ve elde ettiği kazancı sebebiyle 2. sıraya geriledi.

51.5 MAAŞ İKRAMİYE + 41 MİLYON STERLİN SPONSORLUK GELİRİ

Ronaldo'nun Manchester United ile anlaşması, sponsorluk da dahil olmak üzere onaylardan gelmekle birlikte, maaş ve ek ikramiye olarak 51,5 milyon sterlin kazanacak.

Bu arada Arjantinli yıldız Messi, Ronaldo'dan daha yüksek bir maaş ve ikramiye gelirine sahip - yılda 54,94 milyon sterlin kazanıyor - ancak Ronaldo'nun yıllık 40 milyon sterlinlik sponsorluk gelirine kıyasla Messi, yıllık sponsorluk ödemelerinde yalnızca 25,6 milyon sterlin gelir elde ediyor.

Messi, bu yaz eski kulübü Barcelona'da kalsaydı ve İspanyol devleri onu tutamayacakları için ücretsiz bir transferle ayrılmasına izin verseydi, İspanya'daki toplam kazancı aynı seviyede olduğu için kolayca Forbes'un en yüksek gelir elde eden (yılda 95.24 milyon sterlin.) futbolcusu olarak yerini koruyabilirdi.

34 yaşındaki Messi'ye geçen sezon Barcelona tarafından yılda 71 milyon sterlinlik bir sözleşme teklif edilmişti ancak Katalanlar geçen ay 1.15 milyar sterlinlik bir borcunu açıklamadan hemen önce gitmesine izin verdi.

Fakat Messi ve Ronaldo yeni takımlara imza atmalarına rağmen eski yıllarına göre daha az kazanıyorlar.

Ronaldo, bu yılın Mayıs ayında yayınlanan geçen sezonun listesinde Messi'nin hemen arkasındaydı ve cirolar dahil toplam 87.91 milyon sterlinlik bir gelir elde etmekteydi.

NEYMAR VE MBAPPE İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALIYOR

Messi'nin PSG takım arkadaşları Neymar ve Kylian Mbappe listede sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer alırken, Neymar Mayıs ayında yıllık 54,95 milyon sterlinlik yeni bir sözleşme imzalayarak Messi ile yaklaşık olarak aynı maaşı alıyor.

Ancak Neymar, sponsorluk ücretlerinde Messi'den biraz daha az para alıyor ve Brezilyalı bu kategoride 14.65 milyon sterlinlik bir kazanç elde ediyor.

PSG'deki sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Mbappe, PSG'den 20.5 milyon sterlin maaş dahil olmak üzere sezon başına 31,5 milyon sterlin kazanıyor.

Mohamed Salah, Ronaldo'nun ardından Premier Lig'de en çok kazanan ikinci oyuncu ve Liverpool'un Mısırlı yıldızı yılda toplam 30 milyon sterlin kazanıyor ve bu ücretin büyük çoğunluğu maaştan geliyor. Salah listede 5. sırada yer aldı.

LEWANDOWSKİ 4. SIRADA YER ALDI

Bayern Münih'ten Robert Lewandowski 25 milyon sterlin kazancıyla listede altıncı sırada yer alırken, 37 yaşındaki Andres Iniesta, kendisine 22,7 milyon sterlin maaş ödeyen Japon kulübü Vissel Kobe için oynamasına rağmen dünyanın en çok kazanan yedinci oyuncusu.

LİSTEDE POGBA, GARETH BALE VE EDEN HAZARD DA VAR

Paul Pogba, 24,9 milyon sterlin ile ilk ona giren United takım arkadaşı Ronaldo'ya katılırken, Real Madrid'den Gareth Bale 23,4 milyon sterlin ile en çok kazanan İngiliz oyuncu oldu. Takım arkadaşı Eden Hazard 21,25 milyon sterlinle 10. Sırada yer aldı.

İŞTE O LİSTE...

Futbolcu Kulüp Gelir (dolar)
1 Cristiano Ronaldo Manchester United 125 milyon
2 Lionel Messi PSG 110 milyon
3 Neymar PSG 95 milyon
4 Kylian Mbappe PSG 43 milyon
5 Muhammed Salah Liverpool 41 milyon
6 Robert Lewandowski Bayern Münih 35 milyon
7 Andres Iniesta Vissel Kobe 35 milyon
8 Paul Pogba Manchester United 34 milyon
9 Gareth Bale Real Madrid 32 milyon
10 Eden Hazard Real Madrid 29 milyon

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Cristiano Ronaldo'dan Messi'ye bir gol daha! Ronaldo hepsini bir bir solladı...
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