Denizli’nin Altay’ı Rizespor’u da yıktı

Göztepe galibiyetiyle moral bulan Altay, dün deplasmanda Çaykur Rizespor'u da 2-1 mağlup etti. İzmir ekibinin gollerini 44'te Björkander ile 73'te Bamba kaydetti. Karadeniz temsilcisinin sayısı ise 90'da Bolasie'den geldi. Altay'da Thiam, 68'de ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Rize 1 puanla ligindibinde kalırken, Mustafa Denizli'nin talebeleri 12 puana yükseldi.
ALKIŞLANAN HAREKET
13. dakikada Altay forması giyen Erhan Çelenk, Rizesporlu Fabricio Baiano'nun sakatlığı sonrası önünde kalan topla rakip kaleye gitmek yerine tehlikeli atağı sonlandırarak topu taca attı. Bu centilmencedavranışı taraftarlar alkışlarken, GökhanGönül de rakibini kutladı.
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Altı haftası geride kalan ligde Çaykur Rizespor, Bülent Uygun yönetiminde galibiyet çıkaramadı.