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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Denizli’nin Altay’ı Rizespor’u da yıktı

Denizli’nin Altay’ı Rizespor’u da yıktı
Göztepe galibiyetiyle moral bulan Altay, dün deplasmanda Çaykur Rizespor'u da 2-1 mağlup etti. İzmir ekibinin gollerini 44'te Björkander ile 73'te Bamba kaydetti. Karadeniz temsilcisinin sayısı ise 90'da Bolasie'den geldi. Altay'da Thiam, 68'de ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Rize 1 puanla ligin dibinde kalırken, Mustafa Denizli'nin talebeleri 12 puana yükseldi.

ALKIŞLANAN HAREKET
13. dakikada Altay forması giyen Erhan Çelenk, Rizesporlu Fabricio Baiano'nun sakatlığı sonrası önünde kalan topla rakip kaleye gitmek yerine tehlikeli atağı sonlandırarak topu taca attı. Bu centilmence davranışı taraftarlar alkışlarken, Gökhan Gönül de rakibini kutladı.

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Altı haftası geride kalan ligde Çaykur Rizespor, Bülent Uygun yönetiminde galibiyet çıkaramadı.

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Denizli’nin Altay’ı Rizespor’u da yıktı
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