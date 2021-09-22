Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri DGS üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? DGS kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 22.9.2021 13:30

DGS üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? DGS kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

DGS üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? DGS kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı’na tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla DGS üniversite kayıtları ile ilgili sorgulamalar arttı. Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından eylül ayında yapılacak. E kayıt üzerinden kayıt yaptıracak adaylar DGS kayıtlarının ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki DGS üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? DGS kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

DGS üniversite kayıtları devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite kayıtları ile ilgili olarak adaylar DGS kayıtları ne zaman bitiyor sorusuna yanıt arıyor. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulaması üzerinden yapıyor. Peki DGS üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? DGS kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI SON GÜN NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Erman Toroğlu Adana Demirspor'un golünü yorumladı! Beşiktaşlılar itiraz etmişti... Faul var mı?
SON DAKİKA | Meteoroloji'den 2 kente turuncu, 9 kente sarı kodlu hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek yayınlandı
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında dikkat çeken detay dünya basınında
Okullar kapanacak mı? Bakan Özer’den flaş yüz yüze eğitim açıklaması: 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi?
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Başlıyor
Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Özer'in PCR teklifi değerlendirilecek
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün nikahından ilk kareler!
İŞKUR personel ve memur alımı ilanları 2021: En az 4 bin TL maaşlı, KPSS şartsız - şartlı güncel personel alımı ilanları
Son dakika haberi | Müge Anlı'da biten 33 yıllık hasretin acı özeti: Bıraktığım yerde...
ARKADAŞINA GÖNDER
DGS üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? DGS kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA