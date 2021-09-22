DGS üniversite kayıtları devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite kayıtları ile ilgili olarak adaylar DGS kayıtları ne zaman bitiyor sorusuna yanıt arıyor. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulaması üzerinden yapıyor. Peki DGS üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? DGS kayıtları nasıl ve nereden yapılır?