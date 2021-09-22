Bugün milyonlar ABD Merkez Bankası toplantısı ile FED faiz kararı açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz haftadan bu yana merakla beklenen politika faizinde son sözü Powell söylecek. Ekonomistlerin beklentilerine göre Eylül ayında da faizin sabit tutulacak. Öte yandan bugün binlerce kişi "FED Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak, ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak, Powell açıklaması saat kaçta?" sorularını sabah saatleriyle gündeme taşıdı. İşte FED faiz kararı açıklaması ve son dakika gelişmeleri...
FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. FED Başkanı Powell saat 21:00 itibari ile faiz kararını açıklaması bekleniyor.
ABD'DE GÖZLER FED VE POWELL'DA
ABD'de geçtiğimiz hafta yatırımcıların odağında bulunan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri beklentiler dahilinde gelirken, gözler bu hafta çarşamba Fed'in faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı konuşma ve Fed yetkililerinin cuma günü yapacakları sözle yönlendirmelere çevrildi.
Hafta içinde ABD'de TÜFE aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,3 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, enflasyonda tepe noktasının görülmüş olabileceği beklentisi piyasalardaki risk unsurlarını kısmen azalttı.
Ekonominin beklenenden daha fazla etkilenmiş olabileceğine yönelik endişeler ise artan risk iştahını törpüledi.
Gelecek hafta, Fed'le birlikte mali politikalar tarafı ve veri gündeminde de yoğunluk göze çarparken, Temsilciler Meclisi Demokrat çoğunluk lideri Steny Hoyer, meclisin borç sınırını haftaya ele alacağını söyledi.
Yüksek seyreden risk algısıyla S&P 500 endeksi haftalık yüzde 0,57, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.
20 Eylül ile başlayan haftanın veri takviminde, salı cari denge, inşaat izinleri ve konut başlangıçları, çarşamba ikinci el konut satışları, perşembe imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI ve cuma günü yeni konut satışları takip edilecek.