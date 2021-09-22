Bugün milyonlar ABD Merkez Bankası toplantısı ile FED faiz kararı açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz haftadan bu yana merakla beklenen politika faizinde son sözü Powell söylecek. Ekonomistlerin beklentilerine göre Eylül ayında da faizin sabit tutulacak. Öte yandan bugün binlerce kişi "FED Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak, ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak, Powell açıklaması saat kaçta?" sorularını sabah saatleriyle gündeme taşıdı. İşte FED faiz kararı açıklaması ve son dakika gelişmeleri...