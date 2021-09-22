Fenerbahçe’de üretim sıkıntısı! 3 maçlık galibiyet hasreti

FENERBAHÇE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR!

Fenerbahçe'de ilk yenilgisini Başakşehir'e karşı yaşayan Vitor Pereira, bu sezon sarılacivertli ekiple 8 resmi maçta, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Son 3 mücadelede kazanamayan Portekizli, yarın Giresunspor karşısında şanssızlığı bitirmek istiyor.

PEREIRA 21 OYUNCUYA ŞANS VERDİ!

Fenerbahçe'de ikinci dönemini geçiren teknik direktör Vitor Pereira, bu sezon tam 21 oyuncuya şans verdi.

GÜRCAN BİLGİÇ: EKSTRA OYUNCULARI KULLANMALI

Pereira'nın geldiği ilk sezonda da Fenerbahçe maçlarını zorlanarak kazanıyordu. Ama o dönem Nani gibi bir kahramanı vardı. Aradan geçen 5 yılda Türkiye'de 'oynatmamak' için sahaya çıkan takım sayısı arttı ve analizlerle işlerini çok iyi yapmaya başladılar. Daum buna duran toplarla çözüm arıyordu, dengeli oyun ve ardından gelen bir duran top golüyle öne geçip işi rakibe bırakıyordu. Pereira, dikine bir oyun istiyor. Dolayısıyla bu da öne geçene kadar yüksek tempo gerektiriyor. Eğer Fenerbahçe skoru alırsa oyun avantajını da eline geçiriyor. Bu noktada oyuncu kalitesini yükseltemeyeceğine göre oyunla ilgili tedbirler almalı. Yeni setler bulmalı ve her şeyden öte elindeki ekstra oyuncuları maçın içine katmalı.

ÖMER ÜRÜNDÜL: SORUNUN İKİ ÖNEMLİ NEDENİ VAR

Fenerbahçe'nin en büyük sorunu, iyi yerleşimli alan daraltan savunmalara karşı üretkenlik sıkıntısı. Bunun iki nedeni var; birincisi kanat atakları yeterli değil. İkincisi de ortadan verkaçlarla defansın arkasına gitme girişimleri yapılamıyor. Böyle olunca da oyun tıkanıyor. Fenerbahçe'nin elinde ileri uçta kanat forveti özelliği taşıyan iki oyuncu. Bunlar; Osayi ve Rossi… Pereira, bu bölgede İrfan Can, Pelkas, Mesut üçlüsünden ikisiyle sanki 3-4-2-1 oynatıyordu. Bunları kenara çektiği zaman da kanat forveti özelliği taşımıyorlar. Başakşehir maçında bir tarafta kanat forveti olmayan Pelkas, diğer tarafta genç Muhammed olunca pozisyon sıfıra yakın oldu.