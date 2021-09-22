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Giriş Tarihi: 22.9.2021 09:25

Fenerbahçe'de üretim sıkıntısı! 3 maçlık galibiyet hasreti

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe’de üretim sıkıntısı! 3 maçlık galibiyet hasreti

Son maçlarda hücum hattında yaşadıkları ciddi sıkıntıya çözüm bulmaya çalışan Vitor Pereira, antrenmanlarda yeni set oyunları üzerinde duruyor. Oyuncularını uyaran Portekizli, “Net vuruşlar istiyorum” dedi.

Son oynanan ve 2-0 kaybedilen Başakşehir maçında hücum hattında büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira takımdaki üretkenlik sorununa çare arıyor. Portekizli çalıştırıcı, özellikle kapanan rakiplere karşı kilidi açma konusunda oyuncularına farklı çalışmalar yaptırıyor. Öğrencileriyle bire bir görüşmelerde bulunan 53 yaşındaki hoca, son vuruşta motivasyon eksikliğinin önüne geçmeye çalışırken, net gol pozisyonu üretme ve bunları gole çevirme konusunda özel taktik çalışmalar yaptırıyor.

"PUAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ KALMADI"

Ligde yarın karşılaşacakları Giresunspor'un da tıpkı Başakşehir ile kapalı bir oyun anlayışıyla sahada olacağını düşünen Vitor Pereira, aynı kaderi yaşamamak için planlarını hazırlıyor. Kadıköy'de oynayacakları zorlu karşılaşmada galibiyet isteyen Fenerbahçe'nin hocası yaptığı toplantıda, "Sizden daha net vuruşlar istiyorum. Sivas beraberliği ve Başakşehir yenilgisinden sonra puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Kafanız sahada olsun ve mücadeleden hiç vazgeçmeyin" diyerek uyarılarda bulundu.

FENERBAHÇE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR!

Fenerbahçe'de ilk yenilgisini Başakşehir'e karşı yaşayan Vitor Pereira, bu sezon sarılacivertli ekiple 8 resmi maçta, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Son 3 mücadelede kazanamayan Portekizli, yarın Giresunspor karşısında şanssızlığı bitirmek istiyor.

PEREIRA 21 OYUNCUYA ŞANS VERDİ!

Fenerbahçe'de ikinci dönemini geçiren teknik direktör Vitor Pereira, bu sezon tam 21 oyuncuya şans verdi.

GÜRCAN BİLGİÇ: EKSTRA OYUNCULARI KULLANMALI

Pereira'nın geldiği ilk sezonda da Fenerbahçe maçlarını zorlanarak kazanıyordu. Ama o dönem Nani gibi bir kahramanı vardı. Aradan geçen 5 yılda Türkiye'de 'oynatmamak' için sahaya çıkan takım sayısı arttı ve analizlerle işlerini çok iyi yapmaya başladılar. Daum buna duran toplarla çözüm arıyordu, dengeli oyun ve ardından gelen bir duran top golüyle öne geçip işi rakibe bırakıyordu. Pereira, dikine bir oyun istiyor. Dolayısıyla bu da öne geçene kadar yüksek tempo gerektiriyor. Eğer Fenerbahçe skoru alırsa oyun avantajını da eline geçiriyor. Bu noktada oyuncu kalitesini yükseltemeyeceğine göre oyunla ilgili tedbirler almalı. Yeni setler bulmalı ve her şeyden öte elindeki ekstra oyuncuları maçın içine katmalı.

ÖMER ÜRÜNDÜL: SORUNUN İKİ ÖNEMLİ NEDENİ VAR

Fenerbahçe'nin en büyük sorunu, iyi yerleşimli alan daraltan savunmalara karşı üretkenlik sıkıntısı. Bunun iki nedeni var; birincisi kanat atakları yeterli değil. İkincisi de ortadan verkaçlarla defansın arkasına gitme girişimleri yapılamıyor. Böyle olunca da oyun tıkanıyor. Fenerbahçe'nin elinde ileri uçta kanat forveti özelliği taşıyan iki oyuncu. Bunlar; Osayi ve Rossi… Pereira, bu bölgede İrfan Can, Pelkas, Mesut üçlüsünden ikisiyle sanki 3-4-2-1 oynatıyordu. Bunları kenara çektiği zaman da kanat forveti özelliği taşımıyorlar. Başakşehir maçında bir tarafta kanat forveti olmayan Pelkas, diğer tarafta genç Muhammed olunca pozisyon sıfıra yakın oldu.

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Fenerbahçe'de üretim sıkıntısı! 3 maçlık galibiyet hasreti
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