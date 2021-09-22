Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Giresunspor maçında Fenerbahçe'de 6 eksik!
Giriş Tarihi: 22.9.2021 09:35 Son Güncelleme: 22.9.2021 09:37

Giresunspor maçında Fenerbahçe'de 6 eksik!

AA
Giresunspor maçında Fenerbahçe’de 6 eksik!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında yarın GZT Giresunspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren 6 futbolcu, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e karşı alan Fenerbahçe, Giresunspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK!

Fenerbahçe, GZT Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa, Giresunspor karşısnda forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Dursun'un da kadroda olması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

İKİ TAKIM 13. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile GZT Giresunspor, yarınki karşılaşmayla Süper Lig'de 13. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada sarı-lacivertliler 6, Giresunspor ise 1 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin attığı 17 gole, Giresunspor 7 golle karşılık verdi. Sarı-lacivertliler, ev sahipliği yaptığı 6 karşılaşmada rakibini 4 kez mağlup ederken, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, konuk olduğu 6 mücadelede ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Meteoroloji'den 2 kente turuncu, 9 kente sarı kodlu hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Son dakika haberi: Erman Toroğlu Adana Demirspor'un golünü yorumladı! Beşiktaşlılar itiraz etmişti... Faul var mı?
Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek duyuruldu
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün nikahından ilk kareler!
Okullar kapanacak mı? MEB Özer’den son dakika açıklaması geldi: 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında dikkat çeken detay dünya basınında
Son dakika haberler | Kritik gün perşembe! İstanbul donacak, Karadeniz'i çok kuvvetli yağış vuracak!
İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları 2021: En az 4 bin TL maaşlı, KPSS şartsız ve şartlı personel alımı ilanları yayınlandı
Altın fiyatları için İslam Memiş kritik seviyeleri açıklayarak tarih verdi: ‘Son alım fırsatı olacak’
Son dakika: Sergen Yalçın “Beyni yok” demişti! Mario Balotelli'nin golden sonraki o hareketi geceye damga vurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresunspor maçında Fenerbahçe'de 6 eksik!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA