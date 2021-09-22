Hakan Keleş: Fenerbahçe maçında gülen taraf olmak istiyoruz

Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 bereabere kalarak sezonun ilk puanını alan GZT Giresunspor, 7'nci haftasında Fenerbahçe ile oynanacak mücdelenin hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hakan Keleş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin bu ligin favori ve güçlü ekiplerinden biri olduğunu kaydeden Keleş, "Yoğun bir maç trafiğine girdik. Fenerbahçe bu ligin güçlü ve favori takımlarından bir tanesi. Onlar da yoğun bir periyottan geçiyorlar. Her maç gibi zor bir maç olacak. Biz ligin ilk 6 haftasında biraz zorluk çektik. Fenerbahçe karşısında elimizden geleni yapacağız. İnşallah gülen taraf biz oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TEK EKSİK TRAORE

Yeşil-beyazlı ekipte, yarın oynanacak mücade öncesinde tek eksik bulunuyor. Giresunspor'un Malili orta sahası Hamidou Traore, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek. Öte yandan GZT Giresunspor'un maç programı da belli oldu. Yeşil beyazlı kafile, karşılaşma için bugün İstanbul'a gelecek. Yarın Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Giresunspor, Cuma günü ise Giresun'a geri dönecek.