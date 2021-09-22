Hikmet Karaman, Fatih Terim’i iki farklı takımda mağlup etti!

Süper Lig'de yeni bir kadro yapılanmasıyla sezona başlayan Galatasaray, ilk 6 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, ligin 6. haftasında Kayserispor'a da 3-0 kaybetti ve eleştiri sesleri giderek artmaya başladı.
Kayserispor'u çalıştıran Hikmet Karaman, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nün başındayken Fatih Terim'i yine mağlup etmişti. Deneyimli teknik adam, bu sezon ise Kayserispor'un başında Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.
Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray, ligde çıktığı son 3 karşılaşmada uzatmalar haricindeki son 237 dakikada gol atamazken, kalesinde ise 6 gol gördü.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan, 5'inci haftada Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, 6'ncı haftada ise Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray, kötü bir istatistiğe imza attı.
SON 4 SAATTE GOL YOK
Ligde son olarak Trabzonspor maçının 33'üncü dakikasında Emre Kılınç ile gol bulan ve maçta 2-0 öne geçen Galatasaray, bu andan sonra uzatmalar haricinde oynadığı son 237 dakikada kalesinde 6 gol görürken, rakip ağları ise sarsamadı. 8 puanda kalarak üst sıralardaki yerini kaybeden sarı kırmızılı takım, 26 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Göztepe ile evinde karşılaşacak.