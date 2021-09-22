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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Karagümrük hedefi bulamadı

Karagümrük hedefi bulamadı
Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Karagümrük sahasında, 9 önemli pozisyonu değerlendiremediği karşılaşmada Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın büyük bir bölümünü üstün götüren ve rakip kalede baskı kuran İstanbul ekibi, bitirici vuruşları yapamayınca 1 puana razı geldi. Bu sonucun ardından son 3 maçta 7 puan toplayan Karagümrük puanını 11 yaparken, 2 maçlık yenilgi serisini noktalayan Antalyaspor 5 puana yükseldi.

EVİNDE KAYBETMİYOR
Bu sezon üst sıraları hedefleyen Karagümrük, teknik direktörü Farioli'nin göreve geldiği Nisan 2021'den bu yana Süper Lig'de iç saha yenilgisi almadı. Söz konusu maçlarda İstanbul ekibi 5 galibiyet, 3 beraberlik çıkardı.

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Karagümrük hedefi bulamadı
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