Karagümrük hedefi bulamadı

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Karagümrük sahasında, 9 önemli pozisyonu değerlendiremediği karşılaşmada Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynananmaçın büyük bir bölümünüüstün götüren ve rakip kalede baskıkuran İstanbul ekibi, bitirici vuruşlarıyapamayınca 1 puana razı geldi. Bu sonucun ardından son 3 maçta 7 puan toplayan Karagümrük puanını 11 yaparken, 2 maçlık yenilgi serisini noktalayan Antalyaspor 5 puana yükseldi.
EVİNDE KAYBETMİYOR
Bu sezon üst sıraları hedefleyen Karagümrük, teknik direktörü Farioli'nin göreve geldiği Nisan 2021'den bu yana Süper Lig'de iç saha yenilgisi almadı. Söz konusu maçlarda İstanbul ekibi 5 galibiyet, 3 beraberlik çıkardı.