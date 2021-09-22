Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ligde 6. Hafta müsabakaları dün oynanan maçlarla başlarken, bugün de heyecan dozu yüksek müsabakalar futbolseverleri bekliyor. Futbolseverler, Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Galatasaray hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını merak ediyor.
KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak Kayserispor-Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
KAYSERİSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER:
Kayserispor: Lung, Ramazan, Kolovetsios, Yasir, Onur, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah, Thiam, Gökhan
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, van Aanholt, Assuncao, Taylan, Feghouli, Morutan, Emre Kılınç, Mohamed