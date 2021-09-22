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Giriş Tarihi: 22.9.2021 12:26

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Galatasaray hangi kanalda yayınlanacak?

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Galatasaray hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig’de 6. hafta mücadeleleri devam ediyor. Dün 4 karşılaşma oynanırken, bugün ise yine 4 mücadeleye eşlik edeceğiz. Akşamın en dikkat çeken maçları arasında ise Kayserispor Galatasaray maçı yer alıyor. Son maçlarda galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray, Kayserispor deplasmanından galibiyet ile ayrılıp çıkışa geçmek istiyor. Futbolseverler ise karşılaşmaya kısa bir süre kala, Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Galatasaray hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. İşte Kayserispor Galatasaray maçına ilişkin detaylar;

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ligde 6. Hafta müsabakaları dün oynanan maçlarla başlarken, bugün de heyecan dozu yüksek müsabakalar futbolseverleri bekliyor. Futbolseverler, Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Galatasaray hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını merak ediyor.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak Kayserispor-Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER:

Kayserispor: Lung, Ramazan, Kolovetsios, Yasir, Onur, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah, Thiam, Gökhan

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, van Aanholt, Assuncao, Taylan, Feghouli, Morutan, Emre Kılınç, Mohamed

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Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Galatasaray hangi kanalda yayınlanacak?
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