Kendi düşen ağlamaz

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında 3-0’lık üstünlüğünü koruyamadı ve beraberliğe razı oldu. Vodafone Park'ta Montero, De Souza ve Rıdvan'la farka giden siyah-beyazlı ekip, son yarım saatte adeta dağıldı. Vargas farkı ikiye indirdi. Balotelli'nin golüyle Kartal için tehlike çanları çalmaya başladı. 90+7'de Assombalonga skoru belirleyen isim olurken Beşiktaş'ı da 2 puandan etti
Evinde ağırladığı Adana Demirspor'a karşı Antalya maçı kadrosundan farklı olarak 8 isimle çıkan Beşiktaş, ideale yakın oluşturduğu 11'iyle birlikte alışılmış başlangıcı yaptı. Batshuayi'nin ön alan presiyle birlikte rakibini kalesine yaklaştırmayan siyah-beyazlılar, hücumları ise ağırlıklı olarak Ghezzal'ın bölgesinden gerçekleştirdi. Dortmund maçında sahne alan Montero, Adana Demirspor'a karşı da kilidi açan isim oldu. İlk yarıda Rosier-Ghezzal işbirliğine Pjanic'in de eklendiği anlarda etkili ataklar gerçekleştirdi. Josef'in uzun pasında Adana Demirspor'un hatasıyla devreye 2 farkla giren Beşiktaş, ikinci yarıya da Rıdvan'ın golüyle başladı. Maçı bırakmayan Adana Demirspor'da umutları tazeleyen de Vargas'ın golü oldu. Ardındangecenin tartışmalı ismi Balotellişık bir golle farkı bire indirdi. Son saniyede ise köşe vuruşundan ağları bulan konuk ekip beraberliği elde etti. Beşiktaş'ta geçtiğimiz maçta oyuna olumlu etki eden değişiklikler bu kez yerini olumsuz etkiye bıraktı. Oyunasonradan giren isimler skorukorumaya yardımcı olamadı. 3 farklı öne geçen Beşiktaş'ın gecenin sonunda 1 puanla sahadan ayrılacağını kimse hayal edemiyordu.
GÖRMESİ GEREKENLERGÖRMEDİ!
Beşiktaş formasıyla ikinci golünü atan Montero, Balotelli'nin Adana Demirspor'a beraberliği getiren pozisyonda kendisine faul yaptığını söyledi. İspanyol stoper, "Ancak bunu görmek yetmiyor. Görmesi ve düdüğü çalması gerekenler var" ifadelerini kullandı.
ROSİER KIRMIZI GÖRDÜ ALTAY'A KARŞI YOK Valentin Rosier, maçın bitiş düdüğü sonrası yaşanan olaylarda hakemi alkışladığı için ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Rosier, Beşiktaş'ın, cuma günü Altay'la İzmir'de oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
KARTAL 90+7'DE YIKILDI
İşte maçın kader anı... Oyunun son anlarında gelişen Adana Demirspor atağında Assombalonga topu filelere yollayarak skorun 3-3'e gelmesini sağlıyor...
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Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerinde ilk kez üç farklı öne geçtiği bir Süper Lig maçında puan kaybetti.
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Adana Demir, İstanbul takımlarına rakip olduğu daha önceki son 15 karşılaşmayı kaybetmişti.