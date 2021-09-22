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Giriş Tarihi: 22.9.2021 10:44

Konyaspor ile Trabzonspor 41. randevuda

İHA
Konyaspor ile Trabzonspor 41. randevuda

Konyaspor ile Trabzonspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 40 lig maçında, Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 10 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 62 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 45 gol gördü.

Süper Lig'in 6. haftasında Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği maçta Meler'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA 20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Geride kalan 5 haftada bordo-mavililer; 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 13 puan topladı. Yeşil-beyazlılar ise 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti ve 11 puan topladı. İki takım da bu sezon ligde maç kaybetmezken, Konyaspor sahasında 8 maçtır kaybetmiyor. Trabzonspor ise deplasmanda 20 maçtır yenilmiyor. Karadeniz ekibi sahadan galibiyetle ayrılması halinde liderlik koltuğuna oturacak.

İki takım arasında geride kalan 40 lig maçında, Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 10 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 62 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 45 gol gördü.

Konya'da oynanan 20 karşılaşmanın 7'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 4 karşılaşmayı Konyaspor kazanırken, 9 maçta da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında ligde oynanan maçlarda bordo-mavililer evinde rakibini 3-1 mağlup ederken, deplasmanda ise 1-1 berabere kalmıştı.

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Konyaspor ile Trabzonspor 41. randevuda
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