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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Lichte de ekibe dahil oluyor!

Lichte de ekibe dahil oluyor!

A Milli Takım’daki görevine başlayan 58 yaşındaki Alman çalıştırıcı, yanına Mainz’ın eski teknik direktörü Jan-Moritz Lichte’yi alacak

Riva'da önceki gün atılan 3 yıllık sözleşme ile A Milli Takım'da göreve başlayan Stefan Kuntz'un kuracağı ekip, merak konusu oldu. Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile çalışmalarını sürdüren Alman teknik adamın yardımcılarından birinin Jan-Moritz Lichte olacağı belirtildi. Kicker'in haberine göre; Mainz'ın eski teknik direktörü Lichte, Kuntz'un yardımcısı olarak Ay-Yıldızlı takıma dahil olacak. Almanya Futbol Federasyonu'nun Kuntz'u Türkiye'ye göndermeye ikna olurken, yardımcıları Daniel Niedzkowski, Antonio di Salvo, Klaus Thomforde ve Jannis Scheibe'nin kalması şartını koştuğu kaydedildi.

TÜRK YARDIMCI KENAN KOÇAK
Kuntz'un yeni ekibinde olacağı iddia edilen Jan-Moritz Lichte son olarak 2017- 2020 yılları arasında Bundesliga ekibi Mainz'da yardımcı antrenör ve başantrenör görevlerini yapmıştı ile son 1 yıldır herhangi bir kulüpte görev almadı. 41 yaşındaki teknik adamın Kuntz'un yanında yer alması beklenirken, Alman hocanın ekibinde bir de Türk yardımcısı olacak. En son Hannover'de teknik direktörlük yapan Kenan Koçak, Kuntz'un ekibinde yer alacak.

KİMDİR?
1980 doğumlu Jan-Moritz Lichte, 2009'da antrenörlüğe başladı. 2009-11 yılları arasında Paderborn'da çalışan Alman futbol adamı, daha sonra St.Pauli'nin yolunu tuttu. 2012'de Leverkusen'de Sami Hyypia ile çalıştı. Hannover'e 2015'te imza atan Lichte, Frontzeck'in ekibinde yer aldı. 2017'de Mainz'a katılan 41 yaşındaki antrenör, Eylül 2020'de ilk kez teknik direktör olarak 12 maçta 0.50 puan ortalaması yakaladı. O yıl aralıkta Mainz'dan ayrılan Lichte'nin UEFA-Pro lisansı da bulunuyor.

2 SORU 2 CEVAP

KUNTZ'UN EZBERİ BOZMASI ŞART
1-Stefan Kuntz, Milli Takım'da başarılı olabilir mi?
Uzun vadede Kuntz'un önemli işler yapabileceğine inanıyorum ama önündeki Norveç ve Letonya maçları da bizim için hayati önem taşıyor. Almanya Futbol Federasyonu'nun genç milli takımlarını emanet ettiği bir teknik adamın kulüp takımının başına gelmesi halinde 38 maçlık sezonların tecrübesine sahip olmadığı elle tutulur bir yorum olurdu. Löw örneğindeki gibi milli takım hocalığı başka mesele. Eminim onun da bir gün Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmak hayali vardır. Ama oradaki hiyerarşinin gidişatı ona böyle bir kapı açtı. A Milli Takım'ın oynadığı futbol eleştirildiğinde 'bizi seviyorlar ya da sevmiyorlar' karşılığı verecek bir teknik adam karşımızda olmayacak. Önemli olan Milli Takım kadrosunda ezberleşen, rezerve koltuklara sahip bazı isimler yerine hak edenlerin forma giydiği ve mutlaka rakiplerin de çok iyi analiz edildiği bir futbol ortamı yaratması gerekiyor.

İLAÇ YAZMA ZAMANI GELDİ
2-Diğer milli takımlarda da değişim olmalı mı?
Hamit Altıntop basın toplantısında, 'Sorunların farkındayız' derken teşhisi koymuş ama ilaç yazma ehliyetini yeni kazanmış bir doktor gibiydi. Kendisi artık icraat makamının başında. Fransa, İspanya, İngiltere ve Almanya'da genç milli takımların neler yaptığı, yakın gelecekte A Takım'ın da neler yapacağına dair bir kılavuzdur, ışık tutar. Bizim sorgulamadığımız, sorgulamayı unuttuğumuz ise alt yaş milli takımlarında bir başarımızın olmadığı gerçeği. Bir futbolcu, şampiyonluk yarışı veren takıma transfer olup milli takım aday kadrosuna girmemeli. Bize bu kötülüğü Lucescu yaptı. "İstanbul'un 3 büyüklerinden kadroya alacak yerli futbolcu bulamıyorum" diyordu. O gün sormuştuk, 'Böyle bir mecburiyetiniz mi var?'

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Lichte de ekibe dahil oluyor!
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