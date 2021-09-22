Margün Enerji halka arz ne zaman olacak, borsada işlem görecek? İşte Margün Enerji halka arz hisse fiyatı ve kodu

MARGÜN ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 310 milyon TL'de 410 milyon TL'ye artırılması için halka açılma başvurusu, SPK tarafından onaylanırken Margün Enerji halka arzı 22-23 Eylül tarihlerinde Yıldız Pazar'da işlem görmesi beklenmektedir.

MARGÜN ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATLARI VE BORSA KODU

Margün enerji halka arzda 1 TL nominal değerli payların 8,30 TL'den satışa çıkarılması kararlaştırıldı. Margün enerjinin hisse kodu ise MAREN olarak belirlendi.

MARGÜN ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?

Margün Enerji halka arz, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacak. Halka arzı gerçekleştirecek Esenboğa Elektrik tarafından halka arz sonrası 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı garantisi de verildi.