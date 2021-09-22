Mohamed’e bir şans daha

Bordeaux’ya transferi suya düşse de idmanda vites küçültmeyen Mohamed, Kayseri’de formaya hazır. Mısırlı, dayanıklılık testlerinin de en iyisi durumunda
Transferin son günü Fransa'ya uçan ve Bordeaux için sağlık kontrolünden geçen Mostafa Mohamed, kulüpler arasında anlaşma sağlanamadığı için Galatasaray'a dönmüştü. Takıma küsmeyen ve idmanlardaiyi çalışan Mohamed'den, hocası Fatih Terim faydalanmaya karar verdi. Trabzonspor, Lazio ve Alanyaspor maçlarında oyuna ikinci yarıda giren Mısırlıforvet, bugün Kayseri deplasmanındailk 11'de olacak. Terim, Halil Dervişoğlu'nun takım içindeki rakibini Diagne değil Mohamed olarak görüyor.
YAĞ ORANI EN DÜŞÜK İKİNCİ FUTBOLCU OLDU
Geçen hafta Florya'da yapılan fiziksel dayanıklılık testlerinde Mostafa Mohamed'in en iyi sonuçları veren isim olduğu da ortaya çıktı. Genç stoper Işık Kaan Arslan'dan sonrayağ oranı en düşük ikinci oyuncu olanMısırlı forvet, fiziksel olarak da hazır bir görüntü çizdi. Alanyaspor maçında 7 şut denemesinde isabet sağlayamayan 24 yaşındaki oyuncu, gol hasretine Kayseri'de sonvermek için tam konsantre oldu.
134 GÜNLÜK HASRET!
11 Mayıs 2021'de Denizli deplasmanında iki gol bulan Mostafa Mohamed sonrasında bir türlü kilidi açamazken, 4 ay 10 gün sonra yeniden gol atıp sevinç yaşamak istiyor.
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Mostafa Mohamed, G.Saray forması ile 28 maçta sahaya çıkarken, attığı 9 golün yanı sıra bir kez de asistle takımına katkıda bulundu.
2 SORU 2 CEVAP
LEVENT TÜZEMEN Terim'in özelliği adaletli olması 1-Mostafa Mohamed'e FatihTerim şans vermeli mi?
Halil'in idman ve maç eksiği var. Genç golcünün fizik gücü yerine oturmamış görünüyor. Mohamed, Alanya maçında oyuna girdikten sonra G.Saray hücumda daha etkiliydi. Mostafa 2 net pozisyonda pas vermedi, birinde de acele edip golü kaçırdı. Mostafa'nın Kayseri'de ilk 11'de başlaması doğru olur. Çünkü bu egoistliği ile vuruş beceriksizliği 'bir an önce golü atayım,Fatih hocamın gözüne gireyim' düşüncesinden. Mostafa, fizik gücü ile Alanya savunmasını yıprattı, Kayseri'de de G.Saray'ın hücum ayağı olma hakkını hak ediyor. 2-Halil 1. forvet olur mu?
Halil ve Mostafa arasında ciddi bir rekabet yaşanacak. Mısırlı oyuncu, formayı almak için duyduğum kadarıyla idmanlarda çok çalışıyor. Terim'infutbolcular arasında 'oğlum' diyebir ayrım yaptığını düşünmüyorum.Terim bindiği dalı kesmez. Terim'i büyüten en büyük özelliği adaletli olması. Bu yarışta Diagne'ye de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Büyükler affedicidir. Diagne de pişmanlığını anlayıp paylaşımını silmiştir. Terim, Diagne'ye karşı disiplinlitavrını uygulamakta haklıdır amaAvrupa, lig ve kupa üçgeninde buüç forvete de ihtiyacı vardır.