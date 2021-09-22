Mostafa Mohamed’e bir şans daha! Fatih Terim’den flaş karar...

Transferin son günü Fransa'ya uçan ve Bordeaux için sağlık kontrolünden geçen Mostafa Mohamed, kulüpler arasında anlaşma sağlanamadığı için Galatasaray'a dönmüştü. Takıma küsmeyen ve idmanlarda iyi çalışan Mohamed'den, hocası Fatih Terim faydalanmaya karar verdi.
Trabzonspor, Lazio ve Alanyaspor maçlarında oyuna ikinci yarıda giren Mısırlı forvet, bugün Kayseri deplasmanında ilk 11'de olacak. Terim, Halil Dervişoğlu'nun takım içindeki rakibini Diagne değil Mohamed olarak görüyor.
YAĞ ORANI EN DÜŞÜK İKİNCİ FUTBOLCU OLDU
Geçen hafta Florya'da yapılan fiziksel dayanıklılık testlerinde Mostafa Mohamed'in en iyi sonuçları veren isim olduğu da ortaya çıktı. Genç stoper Işık Kaan Arslan'dan sonra yağ oranı en düşük ikinci oyuncu olan Mısırlı forvet, fiziksel olarak da hazır bir görüntü çizdi. Alanyaspor maçında 7 şut denemesinde isabet sağlayamayan 24 yaşındaki oyuncu, gol hasretine Kayseri'de son vermek için tam konsantre oldu.
134 GÜNLÜK HASRET!
11 Mayıs 2021'de Denizli deplasmanında iki gol bulan Mostafa Mohamed sonrasında bir türlü kilidi açamazken, 4 ay 10 gün sonra yeniden gol atıp sevinç yaşamak istiyor. Mostafa Mohamed, G.Saray forması ile 28 maçta sahaya çıkarken, attığı 9 golün yanı sıra bir kez de asistle takımına katkıda bulundu.
Galatasaray'ın Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Assunçao, Taylan, Feghouli, Morutan, Emre Kılınç, Mohamed
FATİH TERİM'DEN FLAŞ KADRO KARARI
Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Arda Turan Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.
Alanyaspor maçında kadroda yer almayan Mbaye Diagne ise kadroda yer aldı.
LEVENT TÜZEMEN:TERİM'İN ÖZELLİĞİ ADALETLİ OLMASI
1-Mostafa Mohamed'e Fatih Terim şans vermeli mi?
Halil'in idman ve maç eksiği var. Genç golcünün fizik gücü yerine oturmamış görünüyor. Mohamed, Alanya maçında oyuna girdikten sonra G.Saray hücumda daha etkiliydi. Mostafa 2 net pozisyonda pas vermedi, birinde de acele edip golü kaçırdı. Mostafa'nın Kayseri'de ilk 11'de başlaması doğru olur. Çünkü bu egoistliği ile vuruş beceriksizliği 'bir an önce golü atayım, Fatih hocamın gözüne gireyim' düşüncesinden. Mostafa, fizik gücü ile Alanya savunmasını yıprattı, Kayseri'de de G.Saray'ın hücum ayağı olma hakkını hak ediyor.
2-Halil 1. forvet olur mu?
Halil ve Mostafa arasında ciddi bir rekabet yaşanacak. Mısırlı oyuncu, formayı almak için duyduğum kadarıyla idmanlarda çok çalışıyor. Terim'in futbolcular arasında 'oğlum' diye bir ayrım yaptığını düşünmüyorum. Terim bindiği dalı kesmez. Terim'i büyüten en büyük özelliği adaletli olması.
Bu yarışta Diagne'ye de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Büyükler affedicidir. Diagne de pişmanlığını anlayıp paylaşımını silmiştir. Terim, Diagne'ye karşı disiplinli tavrını uygulamakta haklıdır ama Avrupa, lig ve kupa üçgeninde bu üç forvete de ihtiyacı vardır.