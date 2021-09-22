Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman? MSB personel işçi alımı tarihleri 2021
Giriş Tarihi: 22.9.2021 13:58

MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman? MSB personel işçi alımı tarihleri 2021

MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman? MSB personel işçi alımı tarihleri 2021

Milli Savunma Bakanlığı bünyesine 338 kişilik personel alım yapılacağı müjdesi verilmişti. Personel alımı ön başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte mülakat tarihleri gündeme geldi. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşılırken MSB sözlü mülakat ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Son olarak sözlü mülakat hakkı tanınan adaylara tarih bilgisi paylaşıldı. Peki MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman? MSB personel işçi alımı tarihleri 2021!

MSB personel alımı sözlü mülakat tarihleri şu sıralar sıklıkla araştırılıyor. Sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından kadroya tam 33 personel alınacak. Son olarak personel alımı sözlü mülakat tarihleri de paylaşıldı. Peki MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman? MSB personel işçi alımı tarihleri 2021

MSB PERSONEL ALIMI SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

MSB sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri açıklandı. Buna göre, adaylar 27 Eylül - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında sözlü mülakatlara katılabilecekler. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle / ANKARA ) hazır bulunacaklar.

BAKANLIK'TAN FLAŞ PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI!

1. Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Temini 27 Eylül - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı aday ilgili KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak en düşük puana doğru sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle / ANKARA ) hazır bulunacaklardır.

4. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir.

5. Adaylar sınava gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri getireceklerdir.

6. Adayların sınava gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

7. Adayların (Cep telefonu, akıllı saat, fotoğraf makinesi v.b.) ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınav merkezine girişi kabul edilmeyecektir.

8. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacaktır.

9. Mülakata gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

10. Adaylar Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunun Kare Kodlu çıktısını yanlarında getireceklerdir. Bu kapsamda;

a. Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,

b. HES Kodu olmayan ve HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak, HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,

11. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile tebligat yapılmayacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Erman Toroğlu Adana Demirspor'un golünü yorumladı! Beşiktaşlılar itiraz etmişti... Faul var mı?
SON DAKİKA | Meteoroloji'den 2 kente turuncu, 9 kente sarı kodlu hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek yayınlandı
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında dikkat çeken detay dünya basınında
Okullar kapanacak mı? Bakan Özer’den flaş yüz yüze eğitim açıklaması: 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi?
Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Özer'in PCR teklifi değerlendirilecek
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Başlıyor
Sergen Yalçın - Balotelli gerilimi Avrupa basınında! 'Tam 8 yıl sonra saha içinde alay etti...'
İŞKUR personel ve memur alımı ilanları 2021: En az 4 bin TL maaşlı, KPSS şartsız - şartlı güncel personel alımı ilanları
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün nikahından ilk kareler!
ARKADAŞINA GÖNDER
MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman? MSB personel işçi alımı tarihleri 2021
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA