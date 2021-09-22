MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman? MSB personel işçi alımı tarihleri 2021

MSB PERSONEL ALIMI SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

MSB sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri açıklandı. Buna göre, adaylar 27 Eylül - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında sözlü mülakatlara katılabilecekler. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle / ANKARA ) hazır bulunacaklar.

BAKANLIK'TAN FLAŞ PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI!

1. Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Temini 27 Eylül - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı aday ilgili KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak en düşük puana doğru sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle / ANKARA ) hazır bulunacaklardır.

4. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir.

5. Adaylar sınava gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri getireceklerdir.

6. Adayların sınava gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

7. Adayların (Cep telefonu, akıllı saat, fotoğraf makinesi v.b.) ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınav merkezine girişi kabul edilmeyecektir.

8. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacaktır.

9. Mülakata gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

10. Adaylar Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunun Kare Kodlu çıktısını yanlarında getireceklerdir. Bu kapsamda;

a. Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,

b. HES Kodu olmayan ve HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak, HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,

11. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile tebligat yapılmayacaktır.