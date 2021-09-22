Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?" sorularına yanıt verdi. Okullarda görülen vakalar sebebiyle ülke genelinde bazı sınıfların karantinaya alınması vatandaşı endişelendirirken, Bakan Özer konuyla ilgili son durumu açıkladı. Bu akşam gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı ile üniversitelerde ve okullarda yüz yüze eğitim konusundaki belirsizlik netlik kazandı. İşte Bakan Özer'den ve Bakan Koca'dan son dakika açıklaması.

"OKULLARI KAPATMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden birinin eğitim sektörü olduğunu ancak Milli Eğitim Bakanlığının tüm camiasıyla bu süreçte müthiş bir performans gösterdiğini ifade eden Özer, "Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz ama okul sadece öğretmenin gerçekleştirildiği mekanlar değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini tamamladığı, ortak çalışmalar üretebildiği, sıcak yemeklerin yenildiği, kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin yerine ikame edilecek hiçbir mekanizma yoktur. Ama bu, şu demek değildir; dijital platformlardan vazgeçeceğiz. Hayır ama yüz yüze eğitime devam ederken sürekli dijital platformlardan da destek alacağız." diye konuştu.