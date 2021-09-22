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Giriş Tarihi: 22.9.2021 14:39

PCR testi yaptırmak zorunlu mu? PCR testi zorunluluğu nerelerde geçerli?

PCR testi yaptırmak zorunlu mu? PCR testi zorunluluğu nerelerde geçerli?

Covid-19 aşısı olmayan kişiler, pek çok alana katılım sağlamadan önce PCR testi olmaları gerekiyor. İş hayatından eğitime, konser etkinliklerinden şehirlerarası ulaşıma kadar pek çok alanda PCR testi zorunluluğu bulunuyor. Bu noktada, PCR testi yaptırmak zorunlu mu, PCR testi zorunluluğu nerelerde geçerli soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte konuya ilişkin detaylar;

Koronavirüs aşısının iki dozunu tamamlamamış veya hiç aşı olmamış vatandaşlardan pek çok alanda PCR testi isteniyor. Hal böyle olunca, PCR testi yaptırmak zorunlu mu, PCR testi zorunluluğu nerelerde geçerli soruları vatandaşların gündemine oturdu. Tren, otobüs, uçak gibi şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında aşısız vatandaşlardan negatif PCR testi talep ediliyor. Bununla birlikte konser ve benzeri etkinlikler ile daha pek çok alan için aynı durum söz konusu. Peki, kimler PCR testi yaptırmak zorunda, PCR testi zorunluluğu nerelerde geçerli? İşte detaylar;

PCR TESTİ SONUCU KAÇ SAATTE ÇIKAR?

Test sonuçları 1-3 gün içerisinde çıkar ve açıklanır. Test esnasında verilen barkod numarasıyla e-Nabız sistemi üzerinden görüntülenebilir.

TEST SONUÇLARI E-NABIZ'A NE ZAMAN TANIMLANIR?

Test sonuçları çıktığında otomatik olarak e-Nabız sistemine tanımlanır. T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yaparak test sonucuna ulaşılabilir.

PCR TESTİ NERELERDE ZORUNLU?

6 Eylül Pazartesi'den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin, konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla yapacağı şehirler arası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu olduğu bildirildi.

Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi isteniliyor.

Başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde, bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenilecek. Sonuçlar okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

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PCR testi yaptırmak zorunlu mu? PCR testi zorunluluğu nerelerde geçerli?
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