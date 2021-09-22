Rol modeli Hamsik

34 yaşındaki orta saha oyuncusu; yaptığı ekstra çalışmalar, özel yaşamı ve arkadaşlarına saygılı yaklaşımıyla gençlerin ve altyapıdaki futbolcuların idolü haline geldi
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu MarekHamsik, saha içerisindeki performansıyla futbol otoritelerinden tam not alırken, profesyonelliği ve özel yaşantısıyla da örnek gösterilen isimlerden birisi oldu. Antrenmanlar dışında yaptığı bireysel çalışmalar,yemek ve uyku düzenine gösterdiğiözen, takım arkadaşlarına saygıyla yaklaşmasıyla bordo-mavili ekipteki gençlerin ve altyapıdaki futbolcuların rol modeli haline geldi. Hamsik, bu özellikleriyle teknik heyetin de takdirini kazandı. Altyapıdaki oyuncularınSlovak yıldızın antrenmanlarınıizlemek ve kendisiyle sohbetetmek istediği öğrenildi. Bu isteğe kayıtsız kalmayan bordomavili yönetimin 34 yaşındaki orta saha ile altyapı oyuncularını bir araya getireceği belirtildi.
Bu sezon Trabzonspor'un oynadığı 9 resmi maça da ilk 11'de başlayan Hamsik, 804 dakika sahada kaldı. Performansıyla Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezi haline gelen Slovak yıldız, 1 gol ve 2 asistle üç kez skora katkı yaptı.
DJANİNY, KONYA'DA FORMAYA KAVUŞUYOR
TRabzonspor'da sakatlığı nedeniyle son iki lig maçında forma giyemeyen Djaniny Semedo, sahalara geri dönüyor. Sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Yeşil Burunu Adalı futbolcununKonyaspor deplasmanında yedek soyunacağı ancak maçın gidişatına göre süre alabileceği belirtildi.
FIRTINA REKOR İÇİN YARIN SAHAYA ÇIKACAK
Trabzonspor, Konyaspor deplasmanından puan ya da puanlar çıkarması durumunda 21 maç ile dış sahadakulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaşmışolacak. Oyuncularını rekordan bağımsız olarak müsabakaya hazırlayan teknik direktör Abdullah Avcı ise sürekli olarak kompakt futbol vurgusu yapıyor.