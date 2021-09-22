Safer ayının son çarşambası ne zaman? Diyanet 2021 takvimi ile Safer ayı tarihi

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBASI NE ZAMAN?

Safer ayı başlangıç ve bitiş tarihleri Diyanet İşleri tarafından hazırlanan dini günler takviminde belirtildi. Safer ayı 6 Ekim'de sona erecek.

SEFER AYI NEDİR?

Safer ayı, kamerî ya da hicrî takvim kapsamında Muharrem ayından sonra gelmekte olan ikinci ayı ifade eder. Safer ayının uğursuz sayıldığı ve bu ay içinde belaların ve musibetlerin fazlaca meydana geldiği biçiminde bir anlayış Cahiliye dönemi içerisinde görülmüştür. Ancak bu düşüncenin dinimiz içerisinde herhangi bir hükmü yoktur. Bu sebepten dolayı sefer ayı için bu tarz olan bir anlayış hurafe sayılmaktadır. Sefer ayın diğer başka aylardan herhangi bir farkı bulunmaz. Hz. Peygamber (s.A.S.) böyle bir anlayışı kesin bir dil ile reddetmiştir ve "Safer ayı içinde uğursuzluk yoktur" şeklinde buyurmuştur.