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Giriş Tarihi: 22.9.2021 11:18

Safer ayının son çarşambası ne zaman? Diyanet 2021 takvimi ile Safer ayı tarihi

Safer ayının son çarşambası ne zaman? Diyanet 2021 takvimi ile Safer ayı tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Safer ayının ne zaman biteceği tarih açıklandı. Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli olmamakla beraber Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Safer ayının son çarşambasının Ekim ayına tekabül ettiği biliniyor. Peki Safer ayının son çarşambası ne zaman? Diyanet 2021 takvimi ile Safer ayı başlangıç ve bitiş tarihi

Hicri takvim içerisinde Muharrem ayının ardından gelmekte olan ikinci ay Safer ayıdır. Muharrem ayının bitmesiyle birlikte Safer ayı başlayacak. Diyanet tarafından safer ayı bitiş tarihi duyuruldu. Buna göre; Safer ayının son çarşambası ne zaman? Diyanet 2021 takvimi ile Safer ayı tarihi

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBASI NE ZAMAN?

Safer ayı başlangıç ve bitiş tarihleri Diyanet İşleri tarafından hazırlanan dini günler takviminde belirtildi. Safer ayı 6 Ekim'de sona erecek.

SEFER AYI NEDİR?

Safer ayı, kamerî ya da hicrî takvim kapsamında Muharrem ayından sonra gelmekte olan ikinci ayı ifade eder. Safer ayının uğursuz sayıldığı ve bu ay içinde belaların ve musibetlerin fazlaca meydana geldiği biçiminde bir anlayış Cahiliye dönemi içerisinde görülmüştür. Ancak bu düşüncenin dinimiz içerisinde herhangi bir hükmü yoktur. Bu sebepten dolayı sefer ayı için bu tarz olan bir anlayış hurafe sayılmaktadır. Sefer ayın diğer başka aylardan herhangi bir farkı bulunmaz. Hz. Peygamber (s.A.S.) böyle bir anlayışı kesin bir dil ile reddetmiştir ve "Safer ayı içinde uğursuzluk yoktur" şeklinde buyurmuştur.

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Safer ayının son çarşambası ne zaman? Diyanet 2021 takvimi ile Safer ayı tarihi
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