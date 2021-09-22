Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 22 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 22.9.2021 21:53 Son Güncelleme: 22.9.2021 21:53

Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 22 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 22 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" haftalık düzende her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günlerinde Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında canlı çekilişle belirlenmeye devam ediyor. Kazandıran numaraları doğru tahmin etmeyi başaran şans oyunu severlerin büyük ikramiye sahibi olduğu oyunda bugünkü MP TV canlı çekiliş için Milli Piyango Online aracılığıyla dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar, şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "22 Eylül MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 22 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Sayısal Loto sonuçları" bugün (22 Eylül 2021 Çarşamba) çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. 6 şanslı numarayı tahmin eden 1 kişinin 212 Milyon TL'yi aşan rekor büyük ikramiye tutarını kazanmasının ardından 63 Milyon Türk Lirası olarak belirlenen büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek "22 Eylül MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (22 EYLÜL)

Milli Piyango Online ile 22 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile birlikte MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Eylül Sayısal Loto sonuçları

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 22 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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