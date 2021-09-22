Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Sayısal Loto sonuçları" bugün (22 Eylül 2021 Çarşamba) çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. 6 şanslı numarayı tahmin eden 1 kişinin 212 Milyon TL'yi aşan rekor büyük ikramiye tutarını kazanmasının ardından 63 Milyon Türk Lirası olarak belirlenen büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek "22 Eylül MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (22 EYLÜL)

Milli Piyango Online ile 22 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile birlikte MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;